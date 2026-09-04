Gemini научился управлять Google Фото вместо пользователя

Google продолжает все глубже интегрировать искусственный интеллект в свои сервисы. Теперь персональный агент Gemini Spark получает возможность работать с большими коллекциями фотографий и выполнять задачи вместо пользователя.

Google расширяет возможности своего персонального ИИ-агента Gemini Spark. Компания интегрировала его с Google Фото, благодаря чему искусственный интеллект сможет не только отвечать на запросы, но и выполнять конкретные действия с фотографиями пользователя. Об этом пишет TechCrunch.

Что Gemini Spark теперь может делать с Google Фото?

О новых возможностях объявила руководительница Google Photos Шимрит Бен-Яр. По ее словам, функция постепенно станет доступна в течение ближайших недель для пользователей соответствующих тарифных планов Gemini AI Pro и Ultra в США. На первом этапе будет поддерживаться английский язык.

Google пока не сообщила, когда эти возможности появятся в других странах. После подключения Google Фото к Gemini Spark пользователи смогут давать ИИ задания, связанные со своей фототекой.

В частности, Gemini Spark сможет редактировать изображения, работать с альбомами и отбирать фотографии для создания новых коллекций. Искусственному интеллекту также можно будет поручить сформировать общий альбом из выбранных любимых снимков.

Такой подход может быть полезен для людей, которые годами накапливали тысячи фотографий в Google Фото и не имеют времени вручную сортировать весь архив. Пользователю достаточно будет сформулировать задачу в виде обычного текстового запроса, после чего Gemini Spark будет выполнять необходимые действия в сервисе.

Фото может превратиться в событие в календаре

Одной из наиболее необычных возможностей стала работа Gemini Spark с информацией, содержащейся в фотографиях.

Например, пользователь может сфотографировать афишу концерта и попросить ИИ превратить ее в событие в календаре. Gemini Spark сможет использовать данные со снимка для выполнения такой задачи.

Кроме того, Google говорит о возможности запускать с помощью агента различные рабочие процессы и автоматизировать другие действия, связанные с Google Фото. Таким образом, компания постепенно превращает Gemini из чат-бота, который лишь генерирует ответы, в инструмент, способный выполнять практические задачи внутри экосистемы Google.

Как воспользоваться новой функцией?

Для работы Gemini Spark с Google Фото необходимо сначала подключить сервис Google Photos к Gemini. После этого нужно активировать режим Spark в верхнем углу приложения Gemini и ввести текстовый запрос с нужной задачей.

Именно возможность выполнять действия вместо пользователя является одним из направлений, на которые сейчас активно делают ставку технологические компании. ИИ-агенты должны не просто помогать находить информацию или создавать тексты, а брать на себя часть повседневной цифровой работы.

Google ищет практическое применение ИИ

Интеграция Gemini Spark с Google Фото происходит в период, когда вся индустрия искусственного интеллекта пытается убедить обычных пользователей в практической ценности новых технологий.

Технологические компании активно внедряют ИИ практически во все свои продукты. Однако сам факт появления искусственного интеллекта в приложении еще не гарантирует, что новая функция станет действительно необходимой для пользователей.

Как отмечает TechCrunch, индустрия сейчас сталкивается с проблемой объяснения реальных преимуществ ИИ для широкой аудитории. На этой неделе генеральный директор OpenAI Сэм Альтман также говорил Bloomberg о трудностях с донесением преимуществ технологии, почему искусственный интеллект вызывает негативную реакцию у части людей в разных странах.

На этом фоне Google пытается показать пользу ИИ через автоматизацию обычных и зачастую рутинных процессов. Создание фотоальбома вручную вряд ли можно назвать сложной задачей. Однако для человека с огромной библиотекой фотографий возможность просто попросить ИИ найти нужные снимки, отобрать лучшие кадры и сформировать коллекцию может сэкономить немало времени.

Новые возможности Gemini Spark демонстрируют более широкую стратегию Google. Компания постепенно интегрирует искусственный интеллект в свои популярные сервисы, пытаясь сделать Gemini инструментом для выполнения реальных действий, а не просто еще одним чат-ботом для общения с пользователем.