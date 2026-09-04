Google розширює можливості свого персонального ШІ-агента Gemini Spark. Компанія інтегрувала його з Google Фото, завдяки чому штучний інтелект зможе не лише відповідати на запити, а й виконувати конкретні дії з фотографіями користувача. Про це пише Techcrunch.

Що Gemini Spark тепер може робити з Google Фото?

Нові можливості анонсувала керівниця Google Photos Шимріт Бен-Яр. За її словами, функція поступово стане доступною протягом найближчих тижнів для користувачів відповідних тарифних планів Gemini AI Pro та Ultra у США. На першому етапі підтримуватиметься англійська мова.

Google поки не повідомила, коли ці можливості з'являться в інших країнах. Після підключення Google Фото до Gemini Spark користувачі зможуть давати ШІ завдання, пов'язані зі своєю фототекою.

Зокрема, Gemini Spark зможе редагувати зображення, працювати з альбомами та відбирати фотографії для створення нових колекцій. Штучному інтелекту також можна буде доручити сформувати спільний альбом із вибраними улюбленими знімками.

Такий підхід може бути корисним для людей, які роками накопичували тисячі фотографій у Google Фото і не мають часу вручну сортувати весь архів. Користувачеві достатньо буде сформулювати завдання у вигляді звичайного текстового запиту, після чого Gemini Spark виконуватиме необхідні дії в сервісі.

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Фото може перетворитися на подію в календарі

Однією з більш незвичних можливостей стала робота Gemini Spark з інформацією, яку містять фотографії.

Наприклад, користувач може сфотографувати афішу концерту та попросити ШІ перетворити її на подію в календарі. Gemini Spark зможе використовувати дані зі знімка для виконання такого завдання.

Крім того, Google говорить про можливість запускати за допомогою агента різні робочі процеси та автоматизувати інші дії, пов'язані з Google Фото. Таким чином компанія поступово перетворює Gemini з чат-бота, який лише генерує відповіді, на інструмент, здатний виконувати практичні завдання всередині екосистеми Google.

Як скористатися новою функцією?

Для роботи Gemini Spark із Google Фото необхідно спочатку підключити сервіс Google Photos до Gemini. Після цього потрібно активувати режим Spark у верхньому куті застосунку Gemini та ввести текстовий запит із потрібним завданням.

Саме можливість виконувати дії замість користувача є одним із напрямків, на які зараз активно роблять ставку технологічні компанії. ШІ-агенти мають не просто допомагати знаходити інформацію чи створювати тексти, а брати на себе частину повсякденної цифрової роботи.

Google шукає практичне застосування ШІ

Інтеграція Gemini Spark із Google Фото відбувається в період, коли вся індустрія штучного інтелекту намагається переконати звичайних користувачів у практичній цінності нових технологій.

Технологічні компанії активно додають ШІ практично до всіх своїх продуктів. Однак сам факт появи штучного інтелекту в застосунку ще не гарантує, що нова функція стане справді необхідною користувачам.

Як зазначає TechCrunch, індустрія зараз стикається з проблемою пояснення реальних переваг ШІ для широкої аудиторії. Цього тижня генеральний директор OpenAI Сем Альтман також говорив Bloomberg про труднощі з комунікацією переваг технології, через що штучний інтелект викликає негативну реакцію в частини людей у різних країнах.

На цьому тлі Google намагається показати користь ШІ через автоматизацію звичайних і часто рутинних процесів. Створення фотоальбому вручну навряд чи можна назвати складним завданням. Проте для людини з величезною бібліотекою фотографій можливість просто попросити ШІ знайти потрібні знімки, відібрати найкращі кадри та сформувати колекцію може заощадити чимало часу.

Нові можливості Gemini Spark демонструють ширшу стратегію Google. Компанія поступово з'єднує штучний інтелект зі своїми популярними сервісами, намагаючись зробити Gemini інструментом для виконання реальних дій, а не лише ще одним чат-ботом для розмов із користувачем.