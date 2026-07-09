Ученые придумали, как уберечь мир от ужасного супер-Эль-Ниньо

Климатическое явление Эль-Ниньо каждый раз наносит мировой экономике ущерб на миллиарды долларов, вызывая наводнения и аномальную жару. Группа исследователей предложила амбициозный план использования морской воды для охлаждения океана и предотвращения наиболее разрушительных последствий этого природного цикла.

Можно ли изменить погоду с помощью морской соли?

Глобальные изменения климата заставляют ученых искать радикальные решения для защиты планеты от экстремальных погодных условий. Группа исследователей под руководством Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего изучила возможность применения метода освещения морских облаков для ослабления будущих "супер"-Эль-Ниньо. Результаты этой работы опубликованы в научном журнале Science Advances.

Феномен Эль-Ниньо возникает, когда восточные ветры над Тихим океаном ослабевают, позволяя теплой воде из западной части смещаться на восток. Это вызывает нагрев атмосферы, что приводит к резкому скачку глобальной температуры и провоцирует стихийные бедствия по всему миру.

Согласно экономическим расчетам, крупные явления Эль-Ниньо обходятся человечеству даже не в миллиарды, а порой в триллионы долларов из-за разрушения инфраструктуры и потерь в сельском хозяйстве.

Новый подход основан на технологии геоинженерии, которая предусматривает распыление микроскопических капель морской воды в воздухе под низкими стратокумулюсными облаками. Влага конденсируется на этих частицах соли, что делает облака белее и гуще. Благодаря этому они отражают больше солнечного света обратно в космос, создавая эффект "затенения" океана и снижая температуру воды в ключевых регионах.

Вы можете фактически остановить падение домино на ранней стадии, применяя осветление морских облаков,

– прокомментировала исследовательница из Калифорнийского университета в Сан-Диего Джессика Ван.

Доказательства эффективности этого метода ученые нашли в реальной жизни. Естественным экспериментом стали катастрофические лесные пожары в Австралии 2019–2020 годов, известные как "Черное лето". Тогда гигантские шлейфы дыма поднялись в атмосферу, наполнив ее светоотражающими аэрозолями. Эти частицы подействовали подобно искусственному засеванию облаков, охладив юго-восточную часть Тихого океана. Это привело к формированию продолжительной фазы Ла-Нинья – холодного антипода Эль-Ниньо, которая длилась три зимы подряд.

Какова возможная эффективность этого метода?

Используя компьютерное моделирование, команда Джессики Ван и Кейт Рикке проверила, что произошло бы, если бы такую технологию применили во время мощных явлений Эль-Ниньо 1997–1998 и 2015–2016 годов.

Результаты моделирования показали, что девять месяцев распыления морской соли могли бы почти вдвое уменьшить аномальное нагревание воды – с 2 градусов Цельсия до чуть более 1 градуса Цельсия. Хотя такой показатель может показаться незначительным, это фактически превратило бы разрушительный супер-Эль-Ниньо в умеренное погодные явление.

Есть проблема

Несмотря на впечатляющие результаты, реализация такого плана потребует колоссальных ресурсов. По предварительным оценкам, для миссии понадобится около 2400 специально оборудованных кораблей. Кроме того, современные технологии распыления еще не достигли уровня, необходимого для создания достаточного количества водяного тумана.

Также существуют риски непредвиденных последствий. Например, чрезмерное охлаждение океана может усилить следующую фазу Ла-Нинья, что приведет к засухе и голоду в таких регионах, как Африканский Рог.

Тем не менее авторы исследования считают, что такую краткосрочную геоинженерию стоит изучать как средство экстренного реагирования. В отличие от проектов, направленных на борьбу с глобальным потеплением на протяжении десятилетий, засев облаков во время Эль-Ниньо является временной мерой. Это позволяет избежать риска "шока прекращения", когда внезапная остановка геоинженерных работ приводит к мгновенному и катастрофическому скачку температуры.

Это потенциально очень мощный инструмент, поскольку вы не становитесь заложниками долгосрочных рисков,

– добавила Джессика Ван.

Ученые подчеркивают, что на данный момент планов по реальному тестированию технологии во время текущего Эль-Ниньо нет. Однако понимание механизмов воздействия на естественную изменчивость климата дает правительствам новый инструмент в борьбе со стихийными бедствиями, который может дополнить существующие меры контроля за наводнениями и защиты от жары.