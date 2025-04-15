Ученые создали гибкую литиевую батарею, которую можно безопасно сгибать, резать и прокалывать

Исследователи из Университета Калифорнии в Беркли (UC Berkeley) представили прототип новой литиевой батареи, которая может выдерживать физические повреждения – ее можно сгибать, растягивать, резать и даже прокалывать без риска возгорания.

Разработка решает одну из главных проблем традиционных литиевых батарей, которые могут вызвать пожар в случае повреждения, рассказывает 24 Канал.

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Прототип батареи от UC Berkeley демонстрирует способность выдерживать не менее 500 циклов зарядки – примерно столько же, сколько и коммерческие литий-ионные аккумуляторы. Предыдущие попытки создать подобные безопасные батареи не могли обеспечить длительный срок службы или стабильную работу.

Во время разработки ученые решили две ключевые проблемы: устранили токсичные компоненты из конструкции и обеспечили стабильность электролита, который имеет желеобразную консистенцию.

Современные батареи требуют жесткой оболочки, поскольку их электролит взрывоопасен. Мы хотели создать батарею, которую можно безопасно использовать без твердого защитного корпуса,

– объясняют исследователи.

Из-за того, что полимерные гибкие упаковки могут пропускать воздух и влагу, которые вступают в реакцию с традиционными электролитами, вызывая тепловыделение и даже взрывы, команда начала эксперименты с квазитвердыми гидрогелевыми электролитами еще в 2017 году.

Результатом стала уникальная формула электролита на основе отчетерионных полимеров – макромолекул, содержащих как положительно, так и отрицательно заряженные группы. В батарее эти полимеры используют свои положительные заряды для связывания с молекулами воды, а отрицательные – для притягивания ионов лития.



Испытания батареи на изгибы и проколы / Фото University California

В ходе испытаний батарея в гидрогелевой оболочке поглощала лишь 19% влаги из воздуха при 50% влажности, что позволяло ей работать на напряжении 3,1 В. Основными недостатками на этом этапе стали быстрая потеря емкости – до 60% после 500 циклов (тогда как обычные батареи теряют не более 20%) – и низкая плотность сохранения энергии – лишь около 10% от уровня современных аккумуляторов.

Впрочем, новую батарею можно было сгибать, скручивать, прокалывать и даже частично повреждать без потери работоспособности. После порезов ее можно было "вылечить" – для этого нужно было просто прогреть ее в печи.

Исследователи считают, что такая разработка открывает новые перспективы для создания безопасных источников питания для робототехники и носимых устройств. Работа над усовершенствованием характеристик батареи продолжается.