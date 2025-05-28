CEO Google: искусственный интеллект станет более значимым, чем интернет

В недавнем интервью после конференции Google I/O Сундар Пичаи, генеральный директор Alphabet и Google, поделился своим видением будущего технологий, заявив, что искусственный интеллект (ИИ) будет иметь еще более глубокое влияние на мир, чем интернет. Это утверждение очерчивает значительные изменения, которые, по мнению Пичаи, уже происходят и будут усиливаться в ближайшие годы.

Пичаи уже ранее сравнивал влияние ИИ со значением электричества, но теперь добавляет новое сравнение, называя его следующей фазой изменения платформ. Он считает, что мы находимся в новой фазе этого сдвига, рассказывает 24 Канал.

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По словам Пичаи, ИИ является единственной платформой, которая со временем способна создавать и самосовершенствоваться. Эта способность позволит людям творить новые вещи способом, о котором раньше не говорилось.

Он описывает это как "мультипликативный" эффект, который раскроет творческую силу для всего общества – от инженеров-программистов до создателей контента. Улучшения будут происходить на каждом уровне технологического стека, рассказывает глава Alphabet в интервью изданию The Verge.

Полное интервью Сундара Пичаи The Verge – смотрите видео:

Если сравнивать с предыдущими изменениями платформ, например переход к смартфонам (что принесло мультитач, быстрые сети, большую мощность обработки и новый уровень приложений), то сейчас мы входим в фазу, когда продукты разрабатываются, а больше людей, чем когда-либо ранее, смогут их создавать. Пичаи называет это "vibe coding" или созданием ИИ-приложений, хотя сейчас это только начальный этап.

Даже интернет и мобильные устройства позволили людям создавать и выражать себя по-новому – от блогов до видео на YouTube. ИИ, по мнению Пичаи, масштабирует этот процесс так, как мы еще не видели. Он видит новую волну возможностей, похожую на ту, что возникла с динамическим вебом (AJAX революция), когда появились Google Maps, Flickr, Gmail.

ИИ уже влияет на множество сфер. Например, Пичаи вспоминает, как быстро развивается ландшафт для кодирования с помощью ИИ. Также есть приложения, например NotebookLM от Google или новый продукт Flow, что помогает четко визуализировать идеи. ИИ находит применение в enterprise-сфере, например, в юридической и медицинской помощи, где он может транскрибировать и оформлять отчеты, изменяя рабочие процессы.

Глава Google отметил, что ИИ является "горизонтальной технологией", что влияет на весь бизнес компании – поиск Google Search, YouTube, Google Cloud, Android XR, Google Play, а также на такие проекты, как Waymo и Isomorphic (основанный на AlphaFold). Он никогда не видел одной технологии, которая могла бы помочь создать столько направлений бизнеса. Пичаи считает, что люди будут готовы платить за ИИ как за ассистента, и Google уже вводит подписные планы.

Говоря о будущих этапах развития ИИ, Пичаи указывает на ключевой момент: следующим большим событием станет воплощение ИИ в физическом мире через робототехнику. Он видит это как следующую фазу сдвига платформ, с которой мы все столкнемся, когда ИИ создаст тандем с робототехникой, особенно с роботами общего назначения. Хотя Waymo уже является примером такого робота, однако говорится о более общем уровне.

Если коротко подытожить, то по словам Сундара Пичаи, мы находимся в начале глубокой трансформации, которая превзойдет влияние интернета благодаря способности ИИ к самосовершенствованию, мультипликативного создания и проникновения в физический мир через робототехнику, открывая беспрецедентные возможности во многих сферах.