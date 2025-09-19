Google запустила Gemini в браузере Chrome для всех пользователей Mac и Windows в США. Компания также анонсировала ряд будущих функций: поиск в режиме AI Mode, автоматическое восстановление паролей, защита от мошенничества и агентские возможности для выполнения рутинных задач.

Отныне американские пользователи, которые пользуются английской версией Chrome, имеют доступ к Gemini без дополнительной подписки.

Что изменится в Chrome благодаря Gemini?

AI-ассистент можно активировать через иконку в верхнем правом углу браузера, чтобы получить объяснение сложной информации на страницах. Например, он может изменить рецепт десерта под безглютеновый вариант.

Gemini теперь работает сразу с несколькими вкладками, помогая сравнивать данные с разных сайтов и создавать сводные итоги. Это пригодится как при планировании отпуска, так и при выборе товаров, когда надо быстро оценить несколько вариантов.

В ближайших обновлениях появится возможность восстанавливать посещенные ранее страницы по запросу – например, вспомнить сайт с определенным товаром или статьей.

Google также интегрирует Gemini в собственные сервисы, включая YouTube, Maps и Calendar.

Это позволит, не выходя из текущей вкладки, находить нужный момент в видео или сразу добавлять события в календарь. Среди обещанных функций – автоматическое выполнение рутинных задач, таких как бронирование услуг или заказ покупок, где пользователь только подтвердит оплату.

Еще одно нововведение – AI Mode в адресной строке Chrome. Он позволит ставить сложные поисковые запросы с уточнениями. Вместо общего поиска можно будет сразу получить сравнительные таблицы или уточнять детали без перехода между страницами. Браузер также будет предлагать готовые вопросы, релевантные к содержимому открытой страницы.

Для безопасности пользователей Google планирует применять модель Gemini Nano для выявления мошеннических сайтов и AI-сгенерированных фишинговых схем. Отдельно внедряется автоматическое восстановление паролей на поддерживаемых ресурсах, например Spotify, Coursera, Duolingo или H&M. Если пароль окажется скомпрометированным, Chrome сможет мгновенно сгенерировать новый.

По словам компании, большинство новых возможностей станет доступной в США уже в этом месяце, а позже – и в других странах и языках.

Что сделало ИИ-модель Gemini популярной?

Стоит напомнить, что Nano Banana поднял приложение Gemini на первое место в App Store.

Популярность Nano Banana принесла возможность редактировать картинки в формате диалога, что делает ее скорее "креативным сотрудником", а не просто инструментом.

Эта модель для редактирования изображений стала вирусной благодаря своей способности сохранять сходство и последовательность черт персонажа на фото. Пользователи также могут загружать несколько фотографий для создания новых, переносить стили и редактировать изображения с помощью текстовых запросов в чате.

За период с 26 августа по 9 сентября приложение Gemini привлекло 23 миллиона новых пользователей. За это же время с помощью Nano Banana было отредактировано более 500 миллионов изображений.