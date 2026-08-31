Google переименовал озеро Онтарио в "Озеро Америка" на Картах по приказу Трампа

Сервис Google Maps изменил название озера Онтарио на "Озеро Америка" для пользователей из США. Разработчики реализовали это решение после того, как Дональд Трамп подписал соответствующий указ. Однако в Канаде и других странах мира это обновление выглядит иначе.

Опять новые названия

Технологический гигант Google обновил свой картографический сервис в соответствии со стандартами американской Системы географических названий. Изменения коснулись только американских пользователей: канадцы видят только традиционное название, а жители других стран видят оба варианта одновременно или только старое, пишет Android Authority.

Новое название водоема стало результатом таможенного конфликта, в рамках которого страны ввели взаимные пошлины на товары стоимостью в миллиарды долларов. В июле США ввели 50-процентные пошлины на канадскую электронику, автомобили и сталь, а Оттава ответила аналогичными мерами. Несмотря на попытки урегулировать конфликт, переговоры провалились, после чего Трамп издал указ о переименовании озера, как он уже делал ранее с Мексиканским заливом, который теперь стал "Американским заливом".

Канадское сопротивление и историческое наследие

В Канаде это решение вызвало возмущение. Премьер-министр Марк Карни раскритиковал новое название, напомнив, что слово "Онтарио" происходит из языка народа вендатов и означает "величественное и красивое озеро". Этому названию уже более 400 лет, и канадцы защищают свое наследие.

Я хочу сказать ему, что для нас как для нации недопустимо иметь президента, который может просто стереть нашу историю, культуру и идентичность,

– прокомментировал верховный вождь народа вендат Пьер Пикар.

Премьер-министр Онтарио Даг Форд в знак протеста развернул недалеко от города Гримсби огромный баннер размером 7,3 на 3,7 метра с надписью "Озеро Онтарио. Сейчас и навсегда".

"Никто не будет называть его Озером Америки. Оно было озером Онтарио на протяжении сотен лет, и оно и впредь останется озером Онтарио. Это просто разочаровывает", – добавил Даг Форд.

Виртуальный хаос и реакция политиков

Переименование вызвало технические сбои: некоторые правительственные сайты в Онтарио, которые получают данные из Google Maps, внезапно начали отображать название "Озеро Америка". Это коснулось даже Рады по контролю за алкоголем Онтарио, которая бойкотирует американские товары. Министр Стивен Кроуфорд заверил, что специалисты исправляют карту на государственных порталах.

В то же время реакция технологических компаний разделилась. Компания Apple на своих картах по состоянию на конец августа название не меняла, хотя ранее переименовала Мексиканский залив. Сервис MapQuest вообще проигнорировал указ Трампа, позволив пользователям самостоятельно выбирать название.

Поступок президента возмутил и многих американских политиков. Демократка Дебби Дингэлл пообещала внести законопроект об отмене распоряжения Белого дома. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Гокул заверила, что ее штат не признает новое название, а губернатор Вермонта Фил Скотт назвал этот шаг мелочным. Премьер Манитобы Ваб Кинью сравнил поведение Трампа с выступлением устаревшей рок-группы, которая играет старый хит в казино.

Война мемов в социальных сетях

Сам Трамп продолжил битву в социальных сетях, опубликовав видео, созданное с помощью ИИ, в Truth Social. На одном из них армия канадских гусей с белокурыми прическами президента стреляет из винтовок, а на другом сам Трамп сбивает ногами табличку "Озеро Онтарио", устанавливает табличку "Озеро Америка" и танцует под песню "YMCA". Президент также опубликовал пост, в котором назвал Канаду худшей страной.

Несмотря на виртуальные баталии, озеро Онтарио остается одним из больших озер площадью около 19 010 квадратных километров, и канадцы уверены, что историческое название переживет любые политические решения.