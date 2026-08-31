Знову нові назви

Технологічний гігант Google оновив свій картографічний сервіс відповідно до стандартів американської Системи географічних назв. Зміни торкнулися лише американських користувачів: канадці бачать лише традиційну назву, а мешканці інших країн спостерігають обидва варіанти одночасно або лише старий, пише Android Authority.

Нове ім'я водойми стало результатом митного конфлікту, у межах якого країни запровадили взаємні мита на товари вартістю в мільярди доларів. У липні США встановили 50 відсотків зборів на канадську електроніку, автомобілі та сталь, а Оттава відповіла аналогічними заходами. Попри спроби врегулювати конфлікт, переговори провалилися, після чого Трамп видав указ про перейменування озера, як він уже робив раніше з Мексиканською затокою, яка тепер стала "Американською затокою".

Канадський опір та історична спадщина

У Канаді це рішення викликало обурення. Прем'єр-міністр Марк Карні розкритикував нову назву, нагадавши, що слово Онтаріо походить із мови народу вендат і означає "величне та красиве озеро". Цій назві вже понад 400 років, і канадці захищають свою спадщину.

Я хочу сказати йому, що для нас як для нації неприпустимо мати президента, який може просто стерти нашу історію, культуру та ідентичність,

– прокоментував верховний вождь нації вендат П'єр Пікар.

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Прем'єр Онтаріо Даг Форд на знак протесту відкрив поблизу міста Грімсбі величезний банер розміром 7,3 на 3,7 метра з написом "Озеро Онтаріо. Тепер і назавжди".

"Ніхто не буде називати його Озером Америки. Воно було озером Онтаріо протягом сотень років, і воно й надалі залишатиметься озером Онтаріо. Це просто розчаровує", – додав Даг Форд.

Віртуальний хаос та реакція політиків

Перейменування спричинило технічні збої: деякі урядові сайти в Онтаріо, які підтягують дані з Google Maps, раптом почали відображати назву "Озеро Америка". Це торкнулося навіть Ради з контролю за алкоголем Онтаріо, яка бойкотує американські товари. Міністр Стівен Кроуфорд запевнив, що фахівці виправляють карту на державних порталах.

Водночас реакція технологічних компаній розділилася. Компанія Apple на своїх картах станом на кінець серпня назву не змінювала, хоча раніше перейменувала Мексиканську затоку. Сервіс MapQuest узагалі проігнорував указ Трампа, дозволивши користувачам самостійно обирати назву.

Вчинок президента обурив і багатьох американських політиків. Демократка Деббі Дінгелл пообіцяла внести законопроєкт для скасування розпорядження Білого дому. Губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Гокул запевнила, що її штат не визнає нову назву, а губернатор Вермонту Філ Скотт назвав цей крок дріб'язковим. Прем'єр Манітоби Ваб Кінью порівняв поведінку Трампа з виступом застарілого рок-гурту, який грає старий хіт у казино.

Війна мемів у соціальних мережах

Сам Трамп продовжив битву в соціальних мережах, опублікувавши ШІ-відео на Truth Social. На одному з них армія канадських гусей із білявими зачісками президента стріляє з гвинтівок, а на іншому сам Трамп збиває ногами табличку "Озеро Онтаріо", встановлює "Озеро Америка" та танцює під пісню "YMCA". Президент також опублікував допис, де назвав Канаду найгіршою.

Попри віртуальні баталії, озеро Онтаріо залишається одним із Великих озер площею близько 19 010 квадратних кілометрів, і канадці впевнені, що історична назва переживе будь-які політичні рішення.