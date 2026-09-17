Pixel 10 Pro сейчас дешевле, чем когда-либо: стоит ли покупать прошлогодний флагман, когда новый уже здесь
Google снизил цену на флагманский смартфон Pixel 10 Pro. Теперь на некоторых маркетплейсах прошлогодняя модель стоит дешевле, чем базовая версия Pixel 11, предлагая топовые характеристики за меньшие деньги.
Цена и сравнение с новым поколением
Несмотря на свой прошлогодний статус, Google Pixel 10 Pro остается мощным устройством. Смартфон оснащен pOLED-дисплеем с диагональю 6,3 дюйма (16 сантиметров) и частотой обновления 120 герц. Внутри производитель установил эффективный чипсет Tensor G5, 16 гигабайт оперативной памяти и аккумулятор с повышенной автономностью. Гаджет также поддерживает быструю беспроводную магнитную зарядку стандарта Qi2, пишет 24 Канал.
Главным преимуществом смартфонов Google остаются расширенные возможности искусственного интеллекта для камеры и долгосрочная поддержка программного обеспечения. Производитель гарантирует для этого гаджета еще шесть полноценных обновлений операционной системы и системы безопасности. Это означает, что смартфон будет получать, если не все, то подавляющее большинство новых программных функций еще много лет, а потому не будет сильно отличаться от Pixel 11, 12, 13 или других будущих моделей в плане функций и дизайна Android.
16 гигабайт оперативной памяти также хватит на долгие годы. Pixel 11 в одной из своих версий получил 12 гигабайт, поскольку компания пыталась сдержать рост цен на фоне дефицита памяти и повышения ее стоимости. Поэтому можно быть уверенными: если Google выпустит что-то, что будет работать на 12 гигабайтах, то это будет работать и на 16 гигабайтах в Pixel 10 Pro.
Так что, несмотря ни на что, Pixel 10 Pro по-прежнему уверенно конкурирует с лучшими Android-смартфонами на рынке.
Во время предстоящих распродаж к "Черной пятнице" цена на устройство может упасть еще ниже. Впрочем, существует высокий риск того, что запасы Pixel 10 Pro к этому времени полностью иссякнут. Поэтому тем, кто давно планировал приобрести именно эту модель, лучше оформить заказ уже сейчас, а остальным покупателям стоит дождаться осенних скидок на линейку Pixel 11.