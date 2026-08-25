Google Pixel 11 Pro XL уже разобрали и обнаружили одну очень интересную деталь о новом смартфоне

Компания Google создала по-настоящему прочный флагман. Смартфон Pixel 11 Pro XL прошел серию строгих испытаний на прочность, в ходе которых эксперты разобрали устройство до последнего винтика и оценили его шансы на выживание в повседневной жизни.

Испытание огнем и металлом

Известный блогер Зак Нельсон, автор YouTube-канала JerryRigEverything, провел тщательное тестирование надежности и ремонтопригодности Pixel 11 Pro XL, пишет Android Authority. Смартфон достойно выдержал все испытания и продемонстрировал впечатляющую прочность конструкции.

Даже когда Нельсон изо всех сил пытался согнуть устройство, корпус практически не поддался деформации. Это означает, что устройство легко выдержит случайную нагрузку, если владелец сядет на него, забыв его в заднем кармане брюк.

Пустые обещания о суперстекле и реальные царапины

В компании Google заявляли, что новый экран Pixel 11 Pro XL получил инновационное покрытие, которое делает его вдвое более устойчивым к царапинам, чем предыдущие версии. Однако практические тесты быстро развеяли эти маркетинговые мифы. Стекло экрана все равно получило заметные повреждения на уровне 6, а на уровне 7 по шкале Мооса появились еще более глубокие борозды.

Быстрый ремонт без лишних усилий

Несмотря на разочарование в отношении стекла, внутренняя конструкция смартфона откровенно порадовала специалистов. Для того чтобы открыть корпус и добраться до ключевых деталей, понадобится минимальный набор инструментов: тепловой пистолет, присоска и тонкий пластиковый медиатор.

Пользователи могут легко демонтировать экран и аккумулятор всего за несколько минут. Конструкторы аккуратно организовали внутреннее пространство и даже выделили винты типа T4, которые инженеры советуют откручивать в первую очередь, приятным мятно-зеленым цветом.

Это устройство является одним из самых простых в ремонте телефонов 2026 года,

– прокомментировал блогер Зак Нельсон.

Сколько стоит официальный ремонт

Покупка такого гаджета обойдется в немалую сумму, ведь его стартовая цена составляет 1 299 долларов. Однако простота конструкции позволяет надеяться на долгий срок службы и относительно недорогое обслуживание. Если пользователь не решится ремонтировать устройство самостоятельно, он может обратиться к специалистам.

По оценкам Google, профессиональная замена экрана обойдется примерно в 218 долларов, а новый аккумулятор – примерно в 88 долларов.

Стоит отметить, что блогер остался недоволен оливковым цветом корпуса, хотя другие эксперты считают такой цвет чрезвычайно удачным. В любом случае, продуманная конструкция делает Pixel 11 Pro XL отличной долгосрочной инвестицией, которая полностью оправдывает свою высокую стоимость.