Випробування вогнем і металом

Відомий блогер Зак Нельсон, автор YouTube-каналу JerryRigEverything, провів ретельне тестування надійності та ремонтопридатності Pixel 11 Pro XL, пише Android Authority. Смартфон гідно витримав усі знущання й продемонстрував вражаючу стійкість конструкції.

Навіть коли Нельсон з усієї сили намагався зігнути апарат, корпус практично не піддався деформації. Це означає, що пристрій легко витримає випадкове навантаження, якщо власник сяде на нього, забувши в задній кишені штанів.

Марні обіцянки про суперскло та реальні подряпини

У компанії Google заявляли, що новий екран Pixel 11 Pro XL отримав інноваційне покриття, яке робить його вдвічі стійкішим до подряпин, ніж попередні версії. Проте практичні тести швидко розвіяли ці маркетингові міфи. Скло екрана все одно отримало помітні пошкодження на рівні 6, а на рівні 7 за шкалою Мооса з'явилися ще глибші борозни.

Швидкий ремонт без зайвих зусиль

Попри розчарування зі склом, внутрішнє проєктування смартфона відверто порадувало фахівців. Для того, щоб відкрити корпус та дістатися до ключових деталей, знадобиться мінімальний набір інструментів: тепловий пістолет, присоска та тонкий пластиковий медіатор.

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Користувачі можуть легко демонтувати екран та акумулятор всього за кілька хвилин. Конструктори акуратно впорядкували внутрішній простір та навіть виділили гвинти типу T4, які інженери радять відкручувати першими, приємним м'ятно-зеленим кольором.

Цей пристрій є одним із найпростіших у ремонті телефонів 2026 року,

– прокоментував блогер Зак Нельсон.

Скільки коштує офіційне відновлення

Покупка такого гаджета обійдеться у чималу суму, адже його стартова ціна становить 1 299 доларів. Проте простота конструкції дозволяє сподіватися на довгу службу та відносно дешеве обслуговування. Якщо користувач не наважиться лагодити апарат самостійно, він може звернутися до фахівців.

За оцінками Google, професійна заміна екрана коштуватиме приблизно 218 доларів, а новий акумулятор обійдеться приблизно у 88 доларів.

Варто зазначити, що блогер залишився незадоволений оливковим забарвленням корпусу, хоча інші експерти вважають такий колір надзвичайно вдалим. У будь-якому разі, продумана конструкція робить Pixel 11 Pro XL чудовою довгостроковою інвестицією, яка повністю виправдовує свою високу вартість.