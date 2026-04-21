В Google создали "ударную команду" из-за успехов Claude

В Google обеспокоены отставанием своих AI-инструментов в сфере программирования. По данным утечки, компания создала специальную команду, чтобы догнать конкурента Claude, который демонстрирует более сильные результаты в работе с кодом.

Google активизирует работу над своими AI-агентами после того, как внутренние оценки показали отставание от решений конкурента. Согласно утечке, сооснователь компании Сергей Брин обратился к команде разработчиков с призывом срочно сократить разрыв в возможностях. Об этом пишет Techradar.

Смотрите также ЕС хочет заставить Google делиться данными поиска с конкурентами

Почему Google спешит догнать конкурентов в AI-кодинге?

Речь идет прежде всего о сфере так называемого "agentic execution" – способность AI не просто писать код, а выполнять сложные задачи, действуя как полноценный разработчик. Во внутреннем мемо Брин подчеркнул, что компания должна превратить свои модели в "основных разработчиков" готового кода.

Главным конкурентом в этом направлении является Anthropic с ее инструментом Claude, в частности решением Claude Code, которое активно используется для программирования и исследований. Именно его прогресс, по данным источников, и стал толчком для создания в Google специальной "ударной команды".

К работе над ней привлечено не только техническое руководство. Сообщается, что Брин вместе с техническим директором Google DeepMind Кораем Кавукчуоглу лично участвуют в проекте. Это подчеркивает, насколько серьезно компания воспринимает угрозу потери позиций.

Основная цель – усилить возможности Gemini в работе с кодом и исследовательскими задачами. В перспективе это может привести к созданию систем, способных самостоятельно совершенствовать собственные алгоритмы.

В Google также рассматривают сценарий, где такие AI-агенты смогут автоматизировать значительную часть работы инженеров и исследователей. Подобные подходы уже применяет OpenAI, которая создает внутренние инструменты для оптимизации работы своих команд.

В то же время развитие Gemini может остаться внутренним проектом. Поскольку модель будет обучаться на коде Google, ее использование может быть ограничено только сотрудниками компании. Это означает, что конечные пользователи могут не увидеть новые функции сразу.

Однако даже в таком случае эти инструменты могут косвенно повлиять на рынок. Улучшение внутренних систем способно ускорить разработку новых AI-моделей, которые впоследствии станут доступными более широкой аудитории.

Как пишет Times of India, ситуация показывает, что конкуренция в сфере AI-кодинга только обостряется только обостряется. Компании пытаются создать инструменты, которые не просто помогают программистам, а могут выполнять их работу.

Сейчас главный вопрос – сможет ли Google быстро сократить отставание быстро сократить отставание от Claude и вернуть себе лидерство, или же этот разрыв продолжит расти.