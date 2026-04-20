Европейская комиссия представила проект регулирования, который может существенно изменить принципы работы поисковых систем. В рамках закона Digital Markets Act компанию Google могут обязать предоставлять конкурентам доступ к ключевым данным, ранее считавшихся коммерческой тайной. Об этом пишет Ubergizmo.

Зачем ЕС открывает данные поиска для других компаний?

Речь идет об информации, которая лежит в основе работы поискового алгоритма: запросы пользователей, позиции результатов, показатели кликов и просмотров. Согласно предложению, эти данные должны передаваться на справедливых, разумных и недискриминационных условиях.

Если инициативу примут, это станет одним из самых глубоких вмешательств регуляторов во внутреннюю логику поисковых систем. Именно такие данные формируют конкурентное преимущество Google и определяют эффективность ее алгоритмов.

Вице-президент Еврокомиссии Teresa Ribera считает, что ограниченный доступ к этим данным сдерживает инновации. По ее словам, открытие информации позволит меньшим компаниям создавать альтернативные поисковые сервисы, в частности на базе искусственного интеллекта.

Конфликт между Google и европейскими регуляторами продолжается уже не первый год. В 2024 году компания внесла изменения для соответствия требованиям DMA, однако в ЕС их сочли недостаточными. В марте 2025 года Брюссель официально выдвинул предварительные обвинения в нарушении правил – как в отношении поисковика, так и магазина приложений.

Как пишет MSN, новое предложение свидетельствует о более жесткой позиции регуляторов. В Еврокомиссии отмечают, что открытость экосистемы поиска является ключевой для развития конкуренции и появления новых игроков на рынке.

Последствия могут выйти далеко за пределы одной компании. Если Google заставили бы делиться стратегическими данными, это может изменить подходы к обработке информации для всех крупных цифровых платформ, которых в ЕС определяют как gatekeeper.

В итоге решение по этому регулированию может стать важным прецедентом для всей индустрии – как в сфере поиска, так и в развитии искусственного интеллекта.