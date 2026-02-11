Новая форма переводчика: Google Translate теперь будет в режиме чатбота на базе Gemini

Google обновила приложение Translate, добавив режим Advanced на базе Gemini. Теперь сервис может работать как чатбот и вести диалог с пользователем. Вместе с новыми возможностями появились и спорные моменты в работе перевода.

Обновление Google Translate выходит за пределы обычного перевода текстов. В приложении появился режим Advanced, работающий на основе модели Gemini. Он позволяет не просто конвертировать фразы из одного языка в другой, а взаимодействовать с пользователем в формате диалога. Об этом пишет Ubergizmo.

Почему новый режим иногда отвечает вместо перевода?

Как сообщает Android Central со ссылкой на первые отзывы пользователей, новая функция позволяет вести полноценный разговор с переводчиком. Ожидается, что это улучшит понимание контекста, сленга, разговорных оборотов и языковых нюансов. Благодаря интеграции разговорного искусственного интеллекта Google фактически превращает Translate в универсального языкового помощника, а не только инструмент для перевода.

Впрочем, вместе с расширением функциональности появились и проблемы. Пользователи обратили внимание, что когда они вводят вопрос для перевода, Advanced-режим может воспринимать текст как инструкцию или запрос к чатботу. В результате система не переводит фразу буквально, а отвечает на ее содержание. Это создает путаницу и заставляет дополнительно уточнять формулировки.

Как пишет Android Headlines, подобное поведение влияет на скорость работы и демонстрирует ограничения в интерпретации запросов. В некоторых случаях это противоречит первоначальной идее – сделать перевод проще и быстрее. Пока Google работает над усовершенствованием режима, часть пользователей советует возвращаться к Classic-режиму, который выполняет только стандартный перевод без элементов чатбота.

Обновление появилось на фоне растущей конкуренции в сегменте AI-перевода. В середине января ChatGPT представил собственный сервис перевода с расширенными возможностями, ориентированный на конкуренцию с традиционными инструментами. В результате граница между переводчиками и разговорными AI-ассистентами становится все менее заметной.