Google закрывает свое погодное приложение на Android

Google постепенно отказывается от знакомого погодного интерфейса на Android. Вместо отдельного полноэкранного окна с прогнозом пользователи теперь видят страницу поиска с погодной картой и дополнительными элементами. Изменения уже начали массово появляться после нескольких месяцев тестирования.

Компания Google начала сворачивать классический погодный интерфейс, который много лет был доступен через ярлык с изображением солнца и облаков на главном экране Android. Об изменениях сообщило издание Digital Trends.

Что меняется для пользователей Android?

Хотя этот инструмент воспринимался как отдельное приложение, на самом деле он был частью основного приложения Google. По нажатию открывалось полноэкранное окно с минималистичным дизайном и фирменным фоном Froggy. Пользователи видели текущие погодные условия, прогноз на 10 дней и могли быстро переключаться между сохраненными городами. Для многих это был самый удобный способ проверить погоду без установки сторонних программ.

Как пишет 9to5Google, теперь ярлык перенаправляет на страницу результатов поиска Google с интегрированной погодной картой. Основная информация сохранилась – отображаются погодные показатели, качество воздуха, почасовой и 10-дневный прогноз. В то же время интерфейс больше не является изолированным полноэкранным пространством. Это стандартная страница поиска с дополнительными ссылками и контентом, которые появляются при прокрутке.

Среди нововведений – AI-сгенерированный краткое описание погодной ситуации наряду с традиционными данными. Таким образом Google интегрирует еще больше информационных функций непосредственно в поиск.

Интересно, что владельцы смартфонов Google Pixel почти не почувствуют изменений. Эти устройства поставляются с отдельным приложением Pixel Weather, поэтому новая политика касается прежде всего пользователей других Android-смартфонов, которые полагались на стандартный ярлык.

Для тех, кто ценил быстрый доступ к погоде без лишних элементов, переход может стать менее удобным. В то же время изменения подчеркивают общую стратегию Google – превратить поиск в центральный инструмент получения ежедневной информации в экосистеме Android.