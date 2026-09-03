Google выпустила Gemini 3․8 Flash всего через несколько недель после выхода предыдущей версии

Компания Google официально представила новое поколение искусственного интеллекта Gemini 3.8 Flash и его специализированную версию Cyber. Новые модели получили значительное улучшение в области программирования, аналитики и автоматизации сложных задач.

Резкий скачок в скорости и ума: что способен делать Gemini 3.8 Flash

Как сообщает разработчик в официальном блоге Google, это уже третий релиз линейки Flash за последние шесть недель. Главное преимущество обновления заключается в исключительной способности решать сложные инженерные и программные задачи, где нейросеть опережает даже значительно более крупные и дорогие флагманские системы.

Новая модель работает с контекстом в 1 миллион токенов и показывает отличные результаты в сложных тестах. В частности, в бенчмарке DeepSWE v1.1 она автономно решает масштабные программные задачи, а в тесте HLE-Verified набирает 54,9%. Инженеры объясняют это тем, что Gemini 3.8 Flash буквально работает усерднее: при выполнении сложных запросов она делает дополнительные шаги рассуждений и итеративно использует внешние инструменты.

Цены и доступность для разработчиков и пользователей

Несмотря на значительный рост интеллекта, разработчики оставили стоимость использования на прежнем уровне. До 31 декабря действует вводная цена: 0,75 доллара за 1 миллион входных токенов и 3,75 доллара за 1 миллион выходных токенов. Для задач, где критична максимальная экономия ресурсов, разработчики могут снижать уровень усилий модели или продолжать использовать версию Gemini 3.7 Flash.

Опробовать новинку уже можно в приложении Gemini для подписчиков Google AI Pro и Ultra, а также в Google Antigravity, AI Studio, Android Studio и сервисе Stitch. Стоит отметить, что у некоторых пользователей по-прежнему отображается устаревшая модель Gemini 3.6 Flash, а не 3.7 Flash.

Gemini 3.8 Flash Cyber: новый щит для кибербезопасности

Наряду с базовой моделью компания представила Gemini 3.8 Flash Cyber, созданную специально для защиты программного обеспечения от киберугроз. Технология была развернута в рамках новой программы Fairwind для проверенных специалистов по безопасности, государственных органов и операторов критической инфраструктуры, чтобы предотвратить злоупотребления со стороны хакеров.

В ходе внутренних тестов на двадцати языках программирования модель продемонстрировала эффективность обнаружения уязвимостей более 70%. На бенчмарке CWE-Bench она достигла результата 47,2% в исправлении ошибок в коде.

Команда безопасности браузера Chrome уже отметила, что новая нейросеть создает в 2,6 раза больше правильных патчей, чем более крупные коммерческие аналоги.

А специалисты Google Cloud с помощью ИИ обнаружили критическую базовую уязвимость менее чем за 2 часа – процесс, который обычно занимает месяцы поисков.

Итоги и перспективы

Выпуск Gemini 3.8 Flash демонстрирует новый подход Google к созданию высокоэффективных ИИ-инструментов, где акцент делается не только на увеличении параметров, но и на гибкости и автономности мышления. Благодаря низкой стоимости и высокой точности модель может стать выгодным вариантом для тех, кто хочет оставаться в экосистеме Google.