Мы наконец-то знаем, когда можно будет заказать Googlebook, анонсированный еще в мае

Компания Google официально объявила дату начала приема предзаказов на ноутбуки Googlebook. Инновационные устройства со встроенным искусственным интеллектом Gemini призваны заменить привычные Chromebook и открыть новую эру в истории персональных компьютеров.

Когда начнут принимать предзаказы и кто будет производить устройства

Прием предварительных заказов на первые ноутбуки новой линейки начнется 21 сентября 2026 года в 16:00 по киевскому времени. Разработчики впервые анонсировали новую категорию ПК в мае во время мероприятия The Android Show I/O Edition, пишет Android Authority.

Выпуск первой партии устройств доверили ведущим технологическим гигантам, среди которых Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo. Хотя точную дату начала фактических поставок компания еще не раскрыла, первые покупатели получат свои устройства уже этой осенью, сообщает Notebookcheck.

Главной особенностью Googlebook стал полный отказ от классической системы ChromeOS в пользу новой операционной системы на базе Android со встроенным искусственным интеллектом Gemini. Устройства были созданы как прямой ответ на ПК Copilot+ от компании Microsoft.

Одним из ключевых нововведений стал умный указатель Magic Pointer, разработанный совместно с командой Google DeepMind. Простое покачивание курсора вызывает контекстные подсказки: наведение на дату в письме позволяет мгновенно запланировать встречу, а выбор нескольких изображений помогает выполнить с ними любые действия, например, визуализировать мебель в интерьере.

Кроме того, функция Create My Widget позволяет пользователям создавать персональные виджеты с помощью текстовых запросов, объединяя данные из почты Gmail, календаря и интернета.

Благодаря общей экосистеме пользователи смогут запускать приложения со своего смартфона Android непосредственно на экране ноутбука и мгновенно открывать мобильные файлы через стандартный проводник. Внешне новые устройства будут отличаться фирменной многоцветной светодиодной панелью glowbar, которая, вероятно, будет отвечать за уведомления, отображать уровень заряда и другие данные.

Характеристики и цены первых моделей

Технические утечки раскрыли подробности о первых моделях от партнеров Google. Общим для устройств первой волны стал новейший восьмиядерный процессор Intel Core Ultra 5 325 Panther Lake, что подчеркивает флагманский статус серии, несмотря на то, что в бюджетных Chromebook обычно использовались чипы начального уровня.