Мы наконец-то знаем, когда можно будет заказать Googlebook, анонсированный еще в мае
Компания Google официально объявила дату начала приема предзаказов на ноутбуки Googlebook. Инновационные устройства со встроенным искусственным интеллектом Gemini призваны заменить привычные Chromebook и открыть новую эру в истории персональных компьютеров.
Когда начнут принимать предзаказы и кто будет производить устройства
Прием предварительных заказов на первые ноутбуки новой линейки начнется 21 сентября 2026 года в 16:00 по киевскому времени. Разработчики впервые анонсировали новую категорию ПК в мае во время мероприятия The Android Show I/O Edition, пишет Android Authority.
Выпуск первой партии устройств доверили ведущим технологическим гигантам, среди которых Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo. Хотя точную дату начала фактических поставок компания еще не раскрыла, первые покупатели получат свои устройства уже этой осенью, сообщает Notebookcheck.
Главной особенностью Googlebook стал полный отказ от классической системы ChromeOS в пользу новой операционной системы на базе Android со встроенным искусственным интеллектом Gemini. Устройства были созданы как прямой ответ на ПК Copilot+ от компании Microsoft.
Одним из ключевых нововведений стал умный указатель Magic Pointer, разработанный совместно с командой Google DeepMind. Простое покачивание курсора вызывает контекстные подсказки: наведение на дату в письме позволяет мгновенно запланировать встречу, а выбор нескольких изображений помогает выполнить с ними любые действия, например, визуализировать мебель в интерьере.
Кроме того, функция Create My Widget позволяет пользователям создавать персональные виджеты с помощью текстовых запросов, объединяя данные из почты Gmail, календаря и интернета.
Благодаря общей экосистеме пользователи смогут запускать приложения со своего смартфона Android непосредственно на экране ноутбука и мгновенно открывать мобильные файлы через стандартный проводник. Внешне новые устройства будут отличаться фирменной многоцветной светодиодной панелью glowbar, которая, вероятно, будет отвечать за уведомления, отображать уровень заряда и другие данные.
Характеристики и цены первых моделей
Технические утечки раскрыли подробности о первых моделях от партнеров Google. Общим для устройств первой волны стал новейший восьмиядерный процессор Intel Core Ultra 5 325 Panther Lake, что подчеркивает флагманский статус серии, несмотря на то, что в бюджетных Chromebook обычно использовались чипы начального уровня.
- Ноутбук Lenovo Googlebook 15 получил сенсорный OLED-дисплей диагональю 38,9 сантиметра с разрешением 2880 × 1800 пикселей и частотой обновления 120 герц. Устройство оснащено 16 или 32 гигабайтами оперативной памяти LPDDR5X, SSD-накопителем емкостью до 512 гигабайт, аккумулятором на 70 ватт-часов, портом Thunderbolt 4 и сканером лица.
- Компания Acer готовит модель Googlebook 14 с дисплеем диагональю 35,56 сантиметра, разрешением 2,8K, 16 гигабайтами оперативной памяти и накопителем на 256 гигабайтов. В европейских магазинах стоимость этой конфигурации указана на уровне 1 022 евро, что составляет примерно 1 178 долларов США.
- В то же время аналогичная модель от Asus с накопителем на 512 гигабайт появилась у канадского ритейлера по цене 19 000 канадских долларов или 1 365 долларов США. Для требовательных пользователей производители готовят более мощные версии с процессором Core Ultra 7 и 64 гигабайтами оперативной памяти.