Коли відкриють передзамовлення та хто вироблятиме пристрої

Приймання попередніх замовлень на перші ноутбуки нової лінійки розпочнеться 21 вересня 2026 року о 16:00 за київським часом. Розробники вперше анонсували нову категорію ПК у травні під час заходу The Android Show I/O Edition, пише Android Authority.

Випуск першої хвилі пристроїв довірили провідним технологічним гігантам, серед яких Acer, ASUS, Dell, HP та Lenovo. Хоча точну дату початку фактичних постачань компанія ще не розкрила, перші покупці отримають свої пристрої вже цієї осені, повідомляє Notebookcheck.

Головною особливістю Googlebook стала повна відмова від класичної системи ChromeOS на користь нової операційної системи на базі Android зі вбудованим штучним інтелектом Gemini. Пристрої створили як пряму відповідь на ПК Copilot+ від компанії Microsoft.

Одним із ключових нововведень виявився розумний вказівник Magic Pointer, розроблений спільно з командою Google DeepMind. Просте похитування курсора викликає контекстні підказки: наведення на дату в листі дозволяє миттєво запланувати зустріч, а вибір кількох зображень допомагає зробити будь-які дії з ними, наприклад, візуалізувати меблі в інтер'єрі.

Крім цього, функція Create My Widget дозволяє користувачам створювати персональні віджети за допомогою текстових запитів, об'єднуючи дані з пошти Gmail, календаря та інтернету.

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Завдяки спільній екосистемі користувачі зможуть запускати застосунки зі свого смартфона Android безпосередньо на екрані ноутбука та миттєво відкривати мобільні файли через стандартний провідник. Зовні нові пристрої відрізнятимуться фірмовою багатоколірною світлодіодною панеллю glowbar, яка, імовірно, відповідатиме за сповіщення, показуватиме рівень заряду та інші дані.

Характеристики та ціни перших моделей

Технічні джерела розкрили подробиці про перші моделі від партнерів Google. Спільним для пристроїв першої хвилі став новітній восьмиядерний процесор Intel Core Ultra 5 325 Panther Lake, що підкреслює флагманський статус серії попри те, що бюджетні Chromebook зазвичай використовували чипи початкового рівня.