Настоящая презентация Googlebook наконец-то получила точную дату: когда будут представлены ноутбуки

Компания Google запланировала специальную презентацию в Нью-Йорке, где официально представит новую линейку премиальных ноутбуков Googlebook. Мероприятие станет первой полноценной демонстрацией аппаратного обеспечения и программной платформы на базе Android. Ожидается, что в ходе мероприятия технологический гигант наконец-то раскроет официальное название новой операционной системы.

Что покажут на презентации и когда она состоится

По данным Android Authority, руководство Google разослало приглашения для прессы на закрытое мероприятие, которое состоится 15 сентября 2026 года в Нью-Йорке. Гостям презентации обещают масштабную демонстрацию устройств и возможность лично опробовать первые ноутбуки новой экосистемы.

Первые анонсы проекта состоялись еще в мае, когда Google объявила о создании новой линейки ноутбуков премиум-класса на базе технологического стека Android. Первыми партнерами по производству устройств в рамках этой инициативы выступили компании Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo, а первые серийные устройства должны появиться в продаже уже этой осенью.

Благодаря предварительным демонстрациям уже было известно, как именно будут выглядеть будущие ноутбуки, а точнее, один из них. Вероятно, устройство, которое нам показали во время анонса, выпустит сама Google. Позже благодаря утечке в сети появились рендеры Lenovo Googlebook 15 и модели от ASUS, оснащенные фирменной световой панелью Glowbar и специальными физическими элементами управления для искусственного интеллекта Gemini.



Lenovo Googlebook 15 / Рендер Digital Citizen



Lenovo Googlebook 15 / Рендер Digital Citizen

Что известно о новой платформе?

Программа мероприятия 15 сентября будет включать выступление руководства Google с презентацией новой вычислительной платформы, ее программной архитектуры и концепции объединения веб-производительности в стиле ChromeOS с нативным кодом Android. В специально оборудованных демозонах журналисты смогут протестировать, сфотографировать и провести бенчмарк-тесты первой партии ноутбуков.

До сих пор Google раскрывала немного официальных деталей об аппаратной части, отмечая лишь, что устройства будут изготавливаться из премиальных материалов в различных формах и размерах, а общим элементом дизайна у разных производителей станет панель Glowbar.

Самым интересным и интригующим моментом мероприятия остается официальное название операционной системы. Несмотря на то, что в утечках и коде системы ее называли Aluminium OS, разработчики до сих пор держат официальный брендинг в секрете.