Уровень профессионалов: генерация картинок в ChatGPT получила большое обновление

OpenAI обновила инструмент создания изображений в ChatGPT, представив модель GPT Image 1.5. Она работает значительно быстрее, лучше выполняет инструкции и упрощает редактирование. Вместе с новыми функциями интерфейса это меняет подход к созданию визуального контента даже для людей без дизайнерского опыта.

OpenAI существенно улучшила возможности ChatGPT для работы с картинками. Новая модель GPT Image 1.5, которая появилась вскоре после релиза ChatGPT-5.2, работает до четырех раз быстрее предыдущей версии. Она точнее придерживается текстовых инструкций и лучше справляется с редактированием, не разрушая другие элементы изображения. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на OpenAI.

Что изменилось в генерации изображений ChatGPT?

В компании позиционируют обновленный инструмент как полноценный креативный продукт с результатами, близкими к профессиональным. По сути, это визуальная студия, которой можно управлять обычным языком без сложных настроек, слоев и ползунков.

Вместе с моделью изменился и сам ChatGPT. В чате появилась отдельная вкладка "Images", где собраны инструменты для генерации и редактирования изображений. Там доступны готовые фильтры, подборки популярных стилей и шаблоны. Пользователь может создать или изменить картинку даже без текстового запроса, выбрав вариант вроде "ретро журнальный макет" или "футуристический фуд-дизайн".

Среди менее заметных, но важных изменений – лучшая работа с деталями. Модель корректнее воспроизводит мелкий текст, увереннее генерирует толпы из многих лиц и лучше помнит структуру сцены во время последовательных правок. Если меняется один элемент, остальные остаются стабильными, чего раньше часто не хватало.

Улучшились и инструменты комбинирования изображений. Теперь проще совмещать стили, переносить отдельные объекты из одной картинки в другую, удалять фон или оставлять лишь один элемент и размещать его в новой среде. Также модель реже ошибается с расстояниями между людьми или предметами.

Впрочем, идеальным инструмент не стал. Время от времени он может неправильно понять формулировку или слишком буквально воспроизвести запрос. По словам OpenAI, такие ошибки теперь скорее исключение, а не правило.

Как пишет TechRadar, на фоне этого обновления важным выглядит и движение всего рынка. Adobe уже объявила об интеграции Photoshop и Acrobat в ChatGPT. Это приближает сценарий, в котором несколько платформ для редактирования работают рядом: пользователь создает макет в ChatGPT и сразу дорабатывает его в Photoshop, не меняя среду.

Несмотря на конкуренцию со стороны Google Gemini или Midjourney, доступность ChatGPT Images может сделать его первым выбором для повседневных задач – например, быстро улучшить фото для LinkedIn без запуска специализированных сервисов.

В то же время остаются вопросы относительно авторских прав и влияния таких инструментов на работу дизайнеров и иллюстраторов. Генерация изображений становится доступной, но это заставляет по-новому задуматься над тем, что значит создавать визуальный контент в эпоху искусственного интеллекта.

Почему ChatGPT скоро может получить доступ к данным о вашем здоровье?

В свежем обновлении приложения ChatGPT для iPhone пользователи заметили скрытую иконку Apple Health. Ее название в коде указывает на возможность подключения Apple Health к ChatGPT, что позволило бы сервису работать с различными категориями данных – от активности и питания до сна, дыхания и показателей слуха. Такая интеграция открыла бы путь к более точным и полезным ответам, сформированных на основе персональных показателей.

Несмотря на появление этих признаков в коде приложения, неизвестно, когда функция станет доступной для пользователей, или запустят ли ее вообще. Если OpenAI все же продолжит работу над интеграцией, раздел Apple Health появится в настройках ChatGPT среди других доступных подключений.