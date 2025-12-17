Рівень професіоналів: генерація картинок у ChatGPT отримала велике оновлення

OpenAI оновила інструмент створення зображень у ChatGPT, представивши модель GPT Image 1.5. Вона працює значно швидше, краще виконує інструкції та спрощує редагування. Разом з новими функціями інтерфейсу це змінює підхід до створення візуального контенту навіть для людей без дизайнерського досвіду.

OpenAI суттєво покращила можливості ChatGPT для роботи з картинками. Нова модель GPT Image 1.5, яка з'явилася незабаром після релізу ChatGPT-5.2, працює до чотирьох разів швидше за попередню версію. Вона точніше дотримується текстових інструкцій і краще справляється з редагуванням, не руйнуючи інші елементи зображення. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на OpenAI.

Дивіться також Розробник штучного інтелекту випадково дозволив "зазирнути в душу" своїй моделі

Що змінилося в генерації зображень ChatGPT?

У компанії позиціонують оновлений інструмент як повноцінний креативний продукт з результатами, близькими до професійних. По суті, це візуальна студія, якою можна керувати звичайною мовою без складних налаштувань, шарів і повзунків.

Разом з моделлю змінився й сам ChatGPT. У чаті з'явилася окрема вкладка "Images", де зібрані інструменти для генерації та редагування зображень. Там доступні готові фільтри, добірки популярних стилів і шаблони. Користувач може створити або змінити картинку навіть без текстового запиту, обравши варіант на кшталт "ретро журнальний макет" чи "футуристичний фуд-дизайн".

Серед менш помітних, але важливих змін – краща робота з деталями. Модель коректніше відтворює дрібний текст, впевненіше генерує натовпи з багатьох облич і краще пам'ятає структуру сцени під час послідовних правок. Якщо змінюється один елемент, інші залишаються стабільними, чого раніше часто бракувало.

Покращилися й інструменти комбінування зображень. Тепер простіше поєднувати стилі, переносити окремі об'єкти з однієї картинки в іншу, видаляти фон або залишати лише один елемент і розміщувати його в новому середовищі. Також модель рідше помиляється з відстанями між людьми чи предметами.

Втім, ідеальним інструмент не став. Час від часу він може неправильно зрозуміти формулювання або надто буквально відтворити запит. За словами OpenAI, такі помилки тепер скоріше виняток, а не правило.

Як пише TechRadar, на тлі цього оновлення важливим виглядає й рух усього ринку. Adobe вже оголосила про інтеграцію Photoshop і Acrobat у ChatGPT. Це наближає сценарій, у якому кілька платформ для редагування працюють поруч: користувач створює макет у ChatGPT і одразу доопрацьовує його в Photoshop, не змінюючи середовище.

Попри конкуренцію з боку Google Gemini чи Midjourney, доступність ChatGPT Images може зробити його першим вибором для повсякденних задач – наприклад, швидко покращити фото для LinkedIn без запуску спеціалізованих сервісів.

Водночас залишаються питання щодо авторських прав і впливу таких інструментів на роботу дизайнерів та ілюстраторів. Генерація зображень стає доступнішою, але це змушує по-новому замислитися над тим, що означає створювати візуальний контент у добу штучного інтелекту.

Чому ChatGPT скоро може отримати доступ до даних про ваше здоровʼя?

У свіжому оновленні застосунку ChatGPT для iPhone користувачі помітили приховану іконку Apple Health. Її назва у коді вказує на можливість підключення Apple Health до ChatGPT, що дало б змогу сервісу працювати з різними категоріями даних – від активності та харчування до сну, дихання й показників слуху. Така інтеграція відкрила б шлях до більш точних і корисних відповідей, сформованих на основі персональних показників.

Попри появу цих ознак у коді застосунку, невідомо, коли функція стане доступною для користувачів, або чи запустять її взагалі. Якщо OpenAI все ж продовжить роботу над інтеграцією, розділ Apple Health з’явиться у налаштуваннях ChatGPT серед інших доступних підключень.