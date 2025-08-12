xAI сделала свою флагманскую модель искусственного интеллекта Grok 4 бесплатной для всех, хотя выпустила ее не так давно, а более новой версии еще нет. К сожалению, эта щедрость временная, чтобы дать пользователям испытать технологию, хоть и с ограничениями. В то же время компания уже работает над созданием усовершенствованной версии, которая не обойдется без глупых шуток в стиле Илона Маска.

Что известно о новой стратегии xAI?

По словам самого Маска, этот шаг позволит каждому желающему ознакомиться с возможностями его ИИ, однако бесплатный доступ имеет ограничения: пользователям предоставляется небольшое количество запросов в день с Grok 4 в режиме "Эксперт", а для обычных быстрых запросов, по-прежнему, используется Grok 3. Для более интенсивного использования четвертого поколения модели необходимо оформить подписку. Это предложение является временным, хотя точные сроки его действия компания не разглашает, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление компании.

Модель Grok 4, запущена в июле 2025 года, позиционируется как одна из самых умных в мире. Илон Маск описал ее возможности как такие, превышающие уровень доктора наук в любой отрасли, отметив, что ИИ способен справиться с задачами, которые оказались бы не под силу большинству ученых.

Grok 4 действительно продемонстрировал высокие результаты в различных тестах, опередив конкурентов, таких как Gemini 2.5 Pro от Google, в некоторых тестах на общие знания и логическое мышление. Модель является мультимодальной, то есть может обрабатывать не только текст, но и изображения и программный код.

Для тех, кто нуждается в расширенном доступе, xAI предлагает два платных тарифных плана:

Прежде всего существует подписка SuperGrok за 30 долларов в месяц. Она предлагает доступ к Grok 4, который заменяет Grok 3 в процессах Think и DeepSearch, увеличенную контекстную память, голосовой режим.

Самая мощная версия, Grok 4 Heavy, доступна по тарифу SuperGrok Heavy, стоимость которого составляет 300 долларов в месяц. Этот план ориентирован на разработчиков и корпоративных клиентов и использует систему "мультиагентов", где несколько экземпляров ИИ работают над одной задачей параллельно для достижения максимальной точности.

Grok 4.20

Тем временем xAI не останавливается на достигнутом и уже ведет тестирование следующей версии, которую, по словам Маска, назовут Grok 4.20. Эта модель разрабатывается как прямой конкурент для GPT-5 от OpenAI, особенно в области программирования. Ожидается, что Grok 4.20 будет "нативно мультимодальной", что позволит ей обрабатывать видео и аудио потоки непосредственно, распознавая нюансы речи и эмоций.

Илон Маск намекнул, что запуск новой модели может состояться уже в конце августа 2025 года, однако точной даты нет.

Название модели вполне в духе Илона, поскольку явно намекает на известный код "420", который относится к теме курения марихуаны. Маск часто прячет намеки на это в своих сообщениях и технологиях, которые разрабатывают его компании. Подобные ссылки и шутки мы уже видели не раз. Подробнее на эту тему мы рассказали в отдельном материале.