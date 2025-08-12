Компанія xAI зробила свою флагманську модель штучного інтелекту Grok 4 безплатною для всіх, хоча випустила її не так давно, а новішої версії ще не має. На жаль, ця щедрість тимчасова, щоб дати користувачам випробувати можливості технології, хоч і з обмеженнями. Водночас компанія вже працює над створенням удосконаленої версії, яка не обійдеться без дурнуватих жартів у стилі Ілона Маска.

Що відомо про нову стратегію xAI?

За словами самого Маска, цей крок дозволить кожному охочому ознайомитися з можливостями його ШІ, однак безплатний доступ має обмеження: користувачам надається невелика кількість запитів на день з Grok 4 в режимі "Експерт", а для звичайних швидких запитів, як і раніше, використовується Grok 3. Для інтенсивнішого використання четвертого покоління моделі необхідно оформити підписку. Ця пропозиція є тимчасовою, хоча точні терміни її дії компанія не розголошує, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення компанії.

Дивіться також Генератор зображень від Grok дозволить створювати контент для дорослих

Модель Grok 4, запущена в липні 2025 року, позиціюється як одна з найрозумніших у світі. Ілон Маск описав її можливості як такі, що перевищують рівень доктора наук у будь-якій галузі, зазначивши, що ШІ здатен впоратися із завданнями, які виявилися б не під силу більшості науковців.

Grok 4 дійсно продемонстрував високі результати в різноманітних тестах, випередивши конкурентів, таких як Gemini 2.5 Pro від Google, у деяких тестах на загальні знання та логічне мислення. Модель є мультимодальною, тобто може обробляти не лише текст, а й зображення та програмний код.

Для тих, хто потребує розширеного доступу, xAI пропонує два платні тарифні плани:

Перш за все існує підписка SuperGrok за 30 доларів на місяць. Вона пропонує доступ до Grok 4, який замінює Grok 3 у процесах Think і DeepSearch, збільшену контекстну пам'ять, голосовий режим.

Найпотужніша версія, Grok 4 Heavy, доступна за тарифом SuperGrok Heavy, вартість якого становить 300 доларів на місяць. Цей план орієнтований на розробників та корпоративних клієнтів і використовує систему "мультиагентів", де кілька екземплярів ШІ працюють над однією задачею паралельно для досягнення максимальної точності.

Grok 4.20

Тим часом xAI не зупиняється на досягнутому і вже веде тестування наступної версії, яку, за словами Маска, назвуть Grok 4.20. Ця модель розробляється як прямий конкурент для GPT-5 від OpenAI, особливо в галузі програмування. Очікується, що Grok 4.20 буде "нативно мультимодальною", що дозволить їй обробляти відео та аудіо потоки безпосередньо, розпізнаючи нюанси мови та емоцій.

Ілон Маск натякнув, що запуск нової моделі може відбутися вже наприкінці серпня 2025 року, однак точної дати немає.

Назва моделі цілком у дусі Ілона, оскільки явно натякає на відомий код "420", який належить до теми куріння марихуани. Маск часто ховає натяки на це в своїх повідомленнях і технологіях, які розробляють його компанії. Подібні посилання та жарти ми вже бачили не раз. Детальніше на цю тему ми розповіли в окремому матеріалі.