Ученые обнаружили тревожную аномалию в Атлантике: она может изменить климат Европы

На фоне стремительного повышения температуры почти по всей планете в Северной Атлантике уже десятилетиями наблюдается необычная зона охлаждения. Новое исследование показало, что эта аномалия может быть связана с масштабными изменениями в океанической циркуляции.

Ученые давно обратили внимание на странную климатическую особенность в Северной Атлантике. На картах глобального потепления эта область, расположена между Гренландией и Исландией, резко выделяется на фоне остальной планеты. Пока большинство океанов и континентов нагреваются, здесь температура воды наоборот снижается. Об этом пишет Discover magazine.

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Почему часть Атлантического океана продолжает охлаждаться?

Эту аномалию исследователи называют "атлантическим холодным пятном" или Atlantic Cold Blob.

Новое исследование, опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters, свидетельствует, что главной причиной охлаждения, вероятнее всего, является ослабление большой системы океанических течений, а не изменения в атмосфере или повышенная потеря тепла через поверхность океана.

Авторы работы считают, что эта аномалия может быть одним из самых убедительных свидетельств того, что Атлантический океан уже испытывает существенные изменения. В центре внимания ученых оказалась система течений, известная как Атлантическая меридиональная перекидная циркуляция (AMOC).

Именно она переносит теплые воды из тропических регионов Атлантики на север. Во время этого процесса огромные объемы тепла передаются атмосфере над Северной Атлантикой и Европой. Благодаря этому механизму климат многих европейских стран остается значительно мягче, чем мог бы быть на аналогичных широтах.

По оценкам исследователей, тепло, которое переносит AMOC, делает Северное полушарие примерно на 1 – 2 градуса Цельсия теплее Южного.

Когда ученые начали анализировать происхождение "холодного пятна", возникли две основные гипотезы. Первая предполагала, что AMOC постепенно ослабевает и приносит в регион меньше тепла. Вторая объясняла охлаждение атмосферными процессами, которые могли вызвать усиленную потерю тепла через поверхность океана.

Данные за почти 70 лет подтвердили одну из версий

Чтобы проверить обе теории, исследователи проанализировали данные о тепловом содержании океана за период с 1955 по 2024 год и показатели теплообмена между океаном и атмосферой за 1955 – 2022 годы.

Результаты оказались довольно однозначными. Ученые не нашли доказательств того, что регион начал терять больше тепла через поверхность океана. Наоборот, такие потери даже несколько уменьшились.

Зато общее количество тепла, накопленного в водных массах, существенно сократилось. Причем этот процесс гораздо лучше согласуется с изменениями океанического транспорта тепла, чем с любыми атмосферными факторами.

Особенно важно, что охлаждение прослеживается не только у поверхности. Оно охватывает слой воды глубиной примерно до 1000 метров. Именно на таких глубинах проходит северная ветвь циркуляции AMOC, что дополнительно подтверждает версию об ослаблении течений.

Какие последствия возможны для Европы?

Для европейских стран "холодное пятно" является не просто интересной научной загадкой. Если оно действительно сигнализирует об ослаблении AMOC, это может повлиять на целый ряд климатических процессов.

Среди возможных последствий исследователи называют:

изменения погодных режимов;

изменение траекторий циклонов и штормов;

перераспределение осадков;

влияние на сельское хозяйство;

увеличение климатической нестабильности в отдельных регионах Европы.

Это не первая научная работа, которая указывает на потенциальные проблемы с атлантической циркуляцией. Предыдущие исследования древних климатических данных показывали, что сегодня система может быть слабее, чем когда-либо за последнюю тысячу лет.

Кроме того, ученые уже фиксировали замедление течения Гольфстрим, которое является важной составляющей AMOC. По имеющимся оценкам, этот процесс продолжается по меньшей мере последние четыре десятилетия.

Дополнительным свидетельством изменений стала и соленость воды в районе "холодного пятна". Сейчас она находится на самом низком уровне за примерно 120 лет наблюдений. Это соответствует сценарию, при котором система переносит меньше соленой воды из южных широт.

Возможен ли коллапс океанической системы?

Ученые пока не могут точно определить, насколько близко AMOC находится к критической черте. Часть климатических моделей показывает, что в случае дальнейшего ослабления система может перейти в принципиально другое, значительно более слабое состояние и оставаться в нём в течение столетий.

Некоторые прогнозы допускают, что такой сценарий может начать реализовываться уже к середине XXI века. В то же время авторы подчеркивают, что вокруг сроков и масштабов возможных изменений сохраняется значительная неопределенность.

Новое исследование не доказывает неизбежность коллапса AMOC. Однако оно добавляет все больше доказательств того, что одна из важнейших систем переноса тепла на Земле уже меняется, а "холодное пятно" в Атлантике может быть одним из первых и самых заметных сигналов этого процесса.