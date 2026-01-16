HONOR добавила объектив к новому смартфону и выдает снимки, сравнимые с профессиональным фотоаппаратом

Рынок смартфонов постепенно возвращается к экспериментам с модульными камерами. После vivo и OPPO еще один производитель подтвердил поддержку внешнего телеобъектива во флагманском устройстве.

Однако качество съемки будет не единственным, чем сможет похвастаться будущий смартфон компании HONOR, ведь она, кажется, решила полностью игнорировать рыночный дефицит памяти и станет единственным флагманом с 24 гигабайтами оперативной памяти в 2026 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Android Authority.

Что предлагает HONOR Magic 8 RSR Porsche Design?

HONOR официально подтвердила, что смартфон Magic 8 RSR Porsche Design получит внешний телеобъектив в составе специального фотокомплекта. Он будет представлен отдельным чехлом, который будет иметь форму фотоаппарата – с соответствующим выступом для удобного держания и выделенными под съемку кнопками. Соответствующая информация появилась на китайской платформе Weibo. Таким образом бренд присоединился к тренду, который в 2025 году запустили vivo и OPPO, вернув на рынок идею сменной оптики для смартфонов, которая значительно повышает качество снимков на мобильную камеру.

Внешний модуль для Magic 8 RSR является достаточно большим объективом, который обеспечивает значительный прирост в показателях, таких как оптическое приближение без цифровых потерь. Судя по всему, можно рассчитывать как минимум на 33-кратное увеличение.

Примеры снимков на HONOR Magic 8 RSR Porsche Design / Фото HONOR

Какие характеристики предлагает смартфон?

Кроме внешней оптики, Magic 8 RSR Porsche Design привлекает внимание аппаратной конфигурацией. Смартфон станет первым подтвержденным и, вероятно, единственным флагманом 2026 года с 24 гигабайтами оперативной памяти LPDDR5X в паре с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также предусмотрены версии с 16 гигабайтами оперативной памяти и 512 гигабайтами накопителя, а топовая конфигурация получит 1 терабайт флеш-памяти стандарта UFS 4.1, пишет Gizmochina.



HONOR Magic 8 RSR Porsche Design / Фото HONOR

На фоне подорожания DRAM и NAND-памяти большинство производителей уже отказались от 24 гигабайт оперативной памяти из-за высокой себестоимости. По оценкам аналитиков, модули памяти могут составлять почти пятую часть общей стоимости смартфона, что делает решение HONOR нетипичным для рынка.

Смартфон сохранит фирменный дизайн Porsche Design с обновленным блоком камер и плавными линиями корпуса. По предварительным данным, он получит LTPO OLED-дисплей диагональю 6,71 дюйма с частотой обновления 120 герц и огромной пиковой яркостью до 6000 нит.



HONOR Magic 8 RSR Porsche Design / Фото HONOR

Также заявлен аккумулятор емкостью 7200 миллиампер-часов с проводной зарядкой мощностью 120 ватт и беспроводной на 80 ватт, а уровень защиты корпуса будет соответствовать стандартам IP68, IP69 и IP69K.

Запуск HONOR Magic 8 RSR Porsche Design в Китае запланирован на 19 января. Стоимость устройства компания объявит во время официальной презентации. Будет ли он доступен за пределами Китая, еще неизвестно.



HONOR Magic 8 RSR Porsche Design / Фото HONOR