Хранилище на миллионы лет: зачем ученые бурят 800-метровую скважину в древней породе

Глубоко под горными массивами Швейцарии разворачивается уникальный научный эксперимент, способный изменить будущее ядерной энергетики. Международная группа исследователей начала бурение в породах, сформировавшихся еще во времена динозавров.

Этот амбициозный проект имеет целью проверить, способна ли обычная на первый взгляд глина стать надежным щитом от опасного излучения в течение многих тысячелетий, пишет Interesting Engineering.

Как древние породы помогут человечеству?

Проект под названием DEBORAH проводится Центром геонаук имени Гельмгольца в Потсдаме. Основное внимание исследователей сосредоточено на так называемой глине Опалинус, возраст которой достигает невероятных 175 миллионов лет. Эти отложения Юрского периода, встречающиеся в Южной Германии и Швейцарии, рассматриваются научным сообществом как один из наиболее перспективных вариантов для создания подземных хранилищ ядерных отходов.

Работы проводятся на базе скальной лаборатории Мон-Терри, расположенной вблизи городка Сент-Урсан в кантоне Юра. Это место имеет богатую историю, ведь эксперименты по утилизации ядерного топлива продолжаются здесь уже три десятилетия. Сама лаборатория находится внутри горы, под которой на глубине от 150 – 200 метров проходит автомобильный тоннель.



Буровая установка в подземной лаборатории / Фото Феликс Кестнер, GFZ

Параллельная сервисная галерея служит входом в исследовательский комплекс, который был основан еще в 1966 году. Сегодня над решением глобальной проблемы безопасности работают специалисты от 22 партнеров из девяти разных стран мира.

Сейчас команда инженеров и геологов установила внутри лаборатории буровую установку высотой около 10 метров. Процесс извлечения образцов происходит путем вырезания цилиндрических кернов, которые затем тщательно извлекаются на поверхность секция за секцией.

На начальном этапе ученые уже достигли глубины 55 метров.

Конечная цель проекта гораздо амбициознее – погрузиться в толщу земной коры на 800 метров, говорится на странице GFZ.

Феликс Кестнер, координатор проекта DEBORAH, отмечает, что первая фаза бурения прошла точно по графику. Он рассказывает, что стремительный прогресс заставляет специалистов постоянно работать над описанием и отбором проб, что становится особым опытом для всех участников этой международной коллаборации. Такой подход позволяет собирать критически важные данные непосредственно в полевых условиях, что впоследствии станут основой для сложных лабораторных анализов и компьютерного моделирования.

Параллельные исследования

Кроме самой глины Опалинус, исследователи планируют изучить слои горных пород, расположенных непосредственно над и под ней. Это необходимо для полного понимания гидрогеологических процессов, происходящих глубоко под землей.

Ученые особенно интересуются тем, как вода просачивается сквозь скалы и взаимодействует с глиняным барьером. Именно эти знания являются решающими для оценки долгосрочной стабильности будущих хранилищ, ведь любое проникновение влаги может повлиять на безопасность захоронения.

Для получения максимально полной картины исследователи не ограничиваются только бурением. Параллельно проводятся сейсмические и гравиметрические измерения вокруг места работ. Это позволяет ученым буквально "сканировать" недра, получая подробную информацию о структуре скальных пластов и подземных водных системах, окружающих глиняную формацию.

Результаты этого масштабного исследования могут открыть путь к созданию безопасных ядерных могильников не только в Швейцарии, но и в Германии и Великобритании. Феликс Кестнер добавляет, что команда с большим энтузиазмом ожидает следующие этапы работ, которые позволят заглянуть еще глубже в историю планеты ради безопасности будущих поколений.