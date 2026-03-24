Египет завершил раскопки древнего монастыря христиан, второго по размерам в истории

Археологи в Египте завершили масштабные раскопки, которые открывают новую страницу в истории раннего христианства. Находка в регионе Аль-Калая претендует на статус одного из важнейших духовных центров прошлого. Исследование объекта позволяет заглянуть во времена, когда религиозные общины начинали формировать свой уклад, создавая сложные архитектурные и социальные структуры глубоко в Дельте Нила.

Масштабное археологическое открытие в Египте в корне меняет современное понимание того, как развивалось раннее христианское монашество. Министерство туризма и древностей страны объявило, что объект в Аль-Калаи, расположенный в провинции Бухейра, официально признан вторым по величине монашеским центром во всей истории христианства. Это превращает регион в ключевой пункт на мировой карте древних духовных центров, пишет Arkeonews.

Смотрите также На острове Солнца нашли следы поселения возрастом 5500 лет, и это гораздо раньше, чем считалось

Во время последних работ египетская археологическая миссия, которая действует под эгидой Высшего совета древностей, обнаружила сооружение 5 века, как указывает Министерство туризма и древностей. Ученые предполагают, что это здание выполняло роль гостевого дома в пределах огромного монастырского комплекса. Однако главная ценность находки заключается не только в архитектуре отдельных помещений, а в колоссальных масштабах и важности всего поселения.



Руины древнего христианского комплекса / Фото Министерства туризма и древностей Египта

Генеральный секретарь Высшего совета древностей Гишам Эль-Лейти отметил, что Аль-Калая является вторым по размеру организованным монашеским объединением, что подчеркивает ее исключительную роль в сохранении ранних архитектурных планов формирования монастырей. Именно здесь можно проследить исторический переход от жизни одиночных отшельников к структурированному гражданину религиозного быта.

Здание 5 века, которое исследовали специалисты, стало своеобразной моделью этой трансформации. Комплекс состоит из 13 комнат, среди которых есть индивидуальные кельи для монахов, общие жилые помещения, зоны для обучения и специальные комнаты для приема гостей.



Такая многофункциональность свидетельствует о том, что Аль-Калая не была изолированным местом для отшельников. Наоборот, наличие развитой инфраструктуры для гостей указывает на то, что монастырь был оживленным духовным центром, который привлекал религиозных лидеров, паломников и новых послушников.

В центре сооружения расположено место для молитв, ориентированное на восток. Характерной чертой этого пространства является известняковый крест, вмурованный в нишу, что было традиционным элементом для раннехристианских культовых сооружений.

Многочисленные находки

Особое внимание исследователей привлекли художественные сокровища, которые считаются одними из самых ценных источников для изучения раннего коптского искусства. Стены украшены росписями с изображениями монахов, а также сложными растительными и геометрическими орнаментами.

Среди находок выделяется фреска с изображением двух газелей в окружении ботанических декораций, обрамляющих символический круг. Такие элементы не были простым украшением – они служили визуальным отражением веры, природы и духовной идентичности общины.



Повседневная жизнь жителей этого огромного комплекса также стала понятнее благодаря многочисленным артефактам. Археологи нашли керамическую посуду, фрагменты керамики с надписями, кости животных и морские ракушки, что позволяет реконструировать рацион и экономический уклад общины. Важной находкой стала известняковая надгробная надпись на коптском языке, где упоминается лицо по имени Апа Кир, сын Шенуды. Это добавляет персонализированной истории к общему нарративу о расцвете монастыря.



Признание Аль-Калаи вторым по величине монашеским центром ставит под сомнение давние предположения относительно географии раннего христианства. Если раньше считалось, что главные события происходили только в Верхнем Египте, то теперь становится понятно, что Дельта Нила играла гораздо более влиятельную роль, чем предполагалось ранее.

С момента начала раскопок в 2023 году археологи обнаружили многочисленные маншубийят – группы монашеских келий – вместе с хозяйственными постройками. Это подтверждает статус Аль-Калаи как религиозного комплекса международного значения, который продолжает раскрывать новые пласты истории.



