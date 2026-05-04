Hyundai давит на Boston Dynamics – компания должна резко увеличить производство роботов

Производитель роботов оказался под серьезным давлением после изменения стратегии своего главного инвестора. Речь идет о масштабе, к которому компания пока только приближается.

Hyundai требует от Boston Dynamics резкого увеличения объемов производства гуманоидных роботов. Речь идет о "десятках тысяч" машин в ближайшие годы, которые планируют использовать на автомобильных заводах. Об этом пишет Gizmodo.

Почему Boston Dynamics заставляют ускорить производство роботов?

Ситуация обострилась на фоне внутренних изменений в компании. В начале 2026 года CEO Роберт Плейтер покинул свой пост. Впоследствии компанию покинули также технический директор и финансовый директор, а вместе с ними – часть ведущих инженеров и исследователей. По информации бывших сотрудников, эти кадровые изменения могли быть не совсем добровольными, что указывает на напряженную ситуацию внутри организации.

Основной причиной такого давления называют конкуренцию. Совет директоров опасается, что другие технологические игроки, в частности Tesla, могут быстрее вывести на рынок свои решения в сфере гуманоидной робототехники.

Еще на выставке CES 2026 Boston Dynamics вместе с Hyundai представили обновленную версию робота Atlas и заявили о готовности к массовому производству. Компания анонсировала создание нового завода, способного выпускать до 30 000 роботов в год.

Впрочем, реальные темпы пока далеки от заявленных. По информации источников, сегодня Boston Dynamics производит примерно четыре робота Atlas в месяц. Это свидетельствует о том, что компания все еще находится на этапе отработки процессов перед масштабированием.

Руководитель проекта Atlas Закари Яцковски в недавнем интервью отметил, что робототехника сейчас переживает похожий момент, как и программирование после появления больших языковых моделей. По его словам, "мы видим то же самое в робототехнике. Магия – в универсальности". Он подчеркнул, что переход к универсальным гуманоидным роботам открывает новые возможности для индустрии.

По данным источников издания Semafor, именно этот переход и является сложным. Boston Dynamics вынуждена одновременно совершенствовать технологию и готовиться к массовому производству – задача, которая требует значительных ресурсов и времени.

В своем официальном заявлении компания подтвердила, что внутренние изменения направлены на подготовку к новому этапу развития. "Эти изменения призваны подготовить нас к следующему разделу Boston Dynamics, где нам нужна структура, способная поддержать массовое производство роботов и быстрое масштабирование в этой новой отрасли", – отметили в компании.

Ситуация демонстрирует, что рынок гуманоидных роботов входит в фазу активной конкуренции. Крупные корпорации больше не рассматривают эти технологии как эксперимент – теперь речь идет о реальном внедрении в производство. И тот, кто сможет первым наладить масштабный выпуск, получит стратегическое преимущество.