Николаевщина представила первого в Украине ИИ-консультанта

Николаевская область стала первой, кто запустил цифрового консультанта на основе искусственного интеллекта. Он называется "Хвилька" и будет помогать жителям и гостям региона получать информацию быстро и удобно.

Цифровой помощник для каждого

Николаевщина первой среди украинских регионов создала областного ИИ-консультанта, который работает в онлайн-режиме. Этот инновационный инструмент разработан на основе открытых данных об области и постоянно совершенствуется, анализируя запросы пользователей. "Хвилька" призвана упрощать доступ к информации, устраняя бюрократические барьеры и сложные инструкции. Ее цель – сделать цифровые услуги максимально доступными для всех, пишет 24 Канал со ссылкой на Николаевскую областную государственную администрацию.

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Среди основных возможностей "Хвильки":

Предоставление информации об истории региона и популярных туристических маршрутах.

Рассказы о культурных, природных и исторических достопримечательностях Николаевщины.

Консультации по государственным услугам, которые можно получить в области.

Общие советы по медицинским вопросам.

Интересной особенностью является то, что гости региона будут получать SMS-сообщения с поздравлением и ссылкой на "Хвильку", что сделает ее еще ближе к пользователям.

По словам Вячеслава Базаренко, заместителя начальника Николаевской областной военной администрации, этот проект – не просто чат-бот, а настоящий шаг к новому уровню цифрового взаимодействия в регионе. Он подчеркнул, что "Хвилька" постоянно обучается и уже сейчас способна стать полезным помощником для всех, кто обращается за помощью.

Напомним, что Украина тем временем создает собственную языковую модель для "массового производства украинских ИИ-инструментов". Запуск модели планируется на конец 2025 года. Она будет обучена на украинских данных, чтобы понимать национальный контекст, диалекты и терминологию. На основе этой LLM будут создавать ИИ-продукты для госсектора (Дія, Мрія, военные системы) и бизнеса (чат-боты, голосовые помощники). Проект финансируется частным бизнесом, без привлечения государственных средств. Цель – укрепить позиции Украины как высокотехнологичного государства и способствовать развитию инноваций в сфере ИИ.