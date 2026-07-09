Профессор заподозрил использование ИИ в работах студентов и поэтому провел экзамен прямо в классе: результат шокирует

Использование искусственного интеллекта в образовании обещало стать технологическим прорывом, однако для одного из самых престижных университетов мира оно обернулось серьезным кризисом. Обычный тест, проведенный без доступа к сети, раскрыл масштабы проблемы, которые ранее скрывались за идеальными отчетами и высокими баллами.

Почему "идеальные" знания не выдержали проверку реальностью?

История началась в Браунском университете, входящем в элитную Лигу плюща, где профессор экономики Роберто Серрано столкнулся с необычной аномалией в успеваемости своих студентов. Серрано, потерявший зрение в возрасте 17 лет из-за дистрофии сетчатки, привык воспринимать мир через призму экономической оптимизации и решения задач с ограничениями. Его курс ECON 1170 всегда считался сложным, и обычно он привлекал небольшое количество слушателей – от 8 до 30 человек. Однако весенний семестр 2026 года стал исключением, пишет издание Ars Technica.

На изменение формата оценки повлияли трагические события. В декабре 2025 года на кампус университета напал вооруженный мужчина, в результате чего погибли два человека. Одна из жертв незадолго до этого лично общалась с Серрано. Потрясенный трагедией, профессор решил пойти навстречу студентам и разрешил сдавать промежуточный и итоговый экзамены дома, без присмотра преподавателей. Реакция была мгновенной: количество желающих изучать курс выросло до 86 человек.

Результаты первого экзамена, который состоялся 5 марта, оказались феноменальными. Средний балл составил 96 из 100, а 40 студентов продемонстрировали идеальный результат. Для сравнения: исторически средний показатель по этому курсу колебался в пределах 65–80 процентов. Несмотря на то, что домашний экзамен сделали сложнее, студенты справились с ним подозрительно легко. Серрано заметил, что стиль ответов был странным и слишком запутанным. Когда он вместе с ассистентами ввел вопросы в ChatGPT, полученные ответы почти идентично совпадали с работами студентов.

Заподозрив массовое использование искусственного интеллекта, профессор объявил, что итоговый экзамен пройдет очно в аудитории. Он предупредил группу: если результаты в классе будут существенно отличаться от результатов домашнего теста, оценки за первый экзамен будут аннулированы. После этого объявления 18 студентов немедленно покинули курс, а еще 9 не явились на итоговую проверку. Интересно, что 22 человека из тех, кто ушел, ранее получили максимальные 100 баллов.

Результаты очного экзамена шокировали преподавателя. Средний балл группы упал с 96 до 48. Это означало, что большинство студентов фактически не усвоило материал, полагаясь лишь на помощь алгоритмов.

Мы не можем позволить себе общество, в котором значительная часть наших лучших молодых умов считает, что мошенничество – это нормально,

– прокомментировал профессор Роберто Серрано.

Все списывают

Такая ситуация не единична. Согласно опросу в Принстоне, 29,9 процента студентов признались в использовании ИИ для выполнения заданий. В самом Браунском университете отчет администрации показал, что 56 процентов студентов бакалавриата используют генеративный ИИ каждую неделю.

Это интересно, потому что в то же время сами студенты выражают опасения, что чрезмерная зависимость от технологий негативно влияет на их когнитивные способности и качество обучения.

Роберто Серрано, несмотря на сдержанную реакцию университетской администрации, продолжает публично подчеркивать угрозу "интеллектуальной капитуляции". Он считает, что университеты должны защищать человеческое мышление, а не превращаться в фабрики по выдаче дипломов пользователям чат-ботов.

Профессор подчеркивает, что его собственное состояние научило его адаптироваться к трудностям, а не искать легких путей, ведущих к деградации личности и общества в целом.