Илон Маск считает, что во всех его бедах виноват соперник-миллиардер и платформа ActBlue

Несмотря на то, что Илон Маск теперь у власти, для него, кажется, начались темные времена: акции Tesla падают, автомобили перестали покупать и жгут по всему миру, страны раздумывают над отказом от Starlink, протестующие требуют депортации, а X атакуют хакеры. Как настоящий визионер и интеллектуал, он, естественно, ищет виновных, и, конечно же, проблема не в нем или его поступках, а в конкурентах!

Все плохие, Маск хороший

Последние несколько месяцев Илон Маск переворачивал вверх дном американское правительство, что привело к огромному хаосу по всей стране. Бывшие избиратели Трампа, которые поддерживали также и скандального миллиардера, теперь массово записывают видео в TikTok и дают местным каналам интервью, где жалуются на увольнение с работы, рост цен, угрозы для их бизнеса и другие неприятные вещи. Именно непопулярные действия Маска в новом министерстве DOGE привели к росту ненависти в его сторону, но он в это время ищет причину своих неудач в совсем другом месте, сообщает 24 Канал со ссылкой на Futurism.

Согласно его последним заявлениям, Илон Маск обвиняет в своих несчастьях теневой заговор миллиардеров-демократов. В сообщении в социальной сети, на приобретение которой он потратил 44 миллиарда долларов, Маск заявил, якобы "расследование" выявило, что платформа для сбора средств ActBlue, которую используют либеральные и прогрессивные кампании для привлечения денежных пожертвований, ответственна за рост количества протестов против его компании Tesla.

По словам Маска, это таинственное расследование выявило пять групп, которые "финансировались" через ActBlue и были главными двигателями волны протестов против Tesla:

Troublemakers.

Disruption Project.

Rise & Resist.

Indivisible Project.

Демократические социалисты Америки.

Издание Futurism обращает внимание, что никакого расследования, чтобы выйти на эти организации, не было вообще нужно, поскольку, которые проводились в дилерских центрах Tesla.

Маск также поспешил назвать людей, которые якобы основали и финансируют ActBlue. Это, по его словам, Джордж Сорос, Рид Хоффман (предприниматель, венчурный капиталист и писатель, соучредитель LinkedIn и член "мафии PayPal"), Герберт Сэндлер (финансист ProPublica, был директором Golden West Financial Corporation и World Savings Bank, но умер в 2019 году), Патриция Бауман (ученая-математик, профессор, доктор философии в Университете Миннесоты, руководитель Центра Бреннана; как и Сэндлер, она уже умерла) и Лия Хант-Гендрикс (политическая активистка и писательница, соучредитель политической организации Way to Win и благотворительной сети Solidaire; наследница состоятельной семьи Хантов, которая занимается нефтью).

Охота на ведьм

Джордж Сорос, еще один миллиардер, уже давно является популярным в консервативных кругах козлом отпущения, которого MAGA обвиняют во всех мировых бедах. Он фигурирует в многочисленных и крайне нелепых теориях заговоров, но никаких задокументированных связей с ActBlue у него нет. Что в этом списке забыли ученые, остается загадкой.

Но больше всего из всего привлекает внимание упоминание ActBlue.

Сейчас ActBlue находится под следствием за получение иностранных и незаконных пожертвований, что является преступным нарушением правил финансирования избирательных кампаний. На этой неделе 7 высокопоставленных ActBlue подали в отставку, в том числе помощник генерального юрисконсульта,

– написал Илон Маск.

Он ссылается на статью New York Times о том, что несколько высокопоставленных людей из коллектива ActBlue уволились, но произошло это еще несколько недель назад, а не "на этой неделе". Статья рассказывает, что минимум семь высокопоставленных чиновников покинули организацию, поскольку она сталкивается с пристальным вниманием республиканцев в Конгрессе. Соратники Трампа недовольны тем, что ActBlue поддерживает кандидатов от Демократической партии, которые баллотируются на всех уровнях власти.

Республиканцы в Палате представителей расследуют деятельность неприбыльной платформы, утверждая, что некоторые из пожертвований нарушают правила финансирования избирательных кампаний. Наряду с этим профсоюз работников ActBlue нанял независимого юриста для собственного расследования и проверки того, не подвергались ли уволенные работники неправомерным внутренним преследованиям. Но сам он теперь заявляет, что боится "внутренней мести".

Остается непонятным, из какого расследования Маск получает свою информацию. Сам он частично оплатил кампанию Трампа, а его манипуляции с алгоритмами в соцсети X фактически принесли новому президенту победу на выборах.