Илон Маск анонсировал публикацию алгоритма соцсети X

Соцсеть X готовится сделать публичным свой новый алгоритм рекомендаций. Илон Маск заявил, что пользователи смогут увидеть весь код, который определяет показ органических и рекламных постов, на фоне давления со стороны европейских регуляторов.

Гендиректор SpaceX и владелец соцсети X Илон Маск сообщил, что уже через неделю платформа откроет для общественности свой новый алгоритм. По его словам, будет обнародован полный код, который используется для определения того, какие органические и рекламные публикации рекомендуются пользователям. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на пост Илона Маска на собственной странице в соцсети Х.

Смотрите также Илон Маск под ударом: из-за чат-бота Grok на X набросились регуляторы во всем мире

Зачем X открывает свой алгоритм?

Маск отметил, что в дальнейшем компания планирует делать такие публикации регулярно – каждые четыре недели. Вместе с кодом разработчики будут предоставлять подробные объяснения изменений, чтобы пользователи могли понять, как именно меняется работа алгоритмов.

На фоне этого агентство Reuters напоминает, что в июле прошлого года прокуратура Парижа начала расследование в отношении соцсети X. Платформу подозревали в предвзятости алгоритмов и незаконном сборе данных. Илон Маск назвал это расследование политически мотивированным и заявил, что оно представляет угрозу свободе слова пользователей.

Как пишет Укринформ, кроме того, на этой неделе Европейская комиссия решила продлить действие приказа о хранении данных, который был направлен соцсети X еще в прошлом году. Документ касается алгоритмов платформы и распространения незаконного контента и будет действовать до конца 2026 года.

Ранее, в декабре, Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 миллионов евро за нарушение требований по прозрачности в соответствии с Законом о цифровых услугах. В ответ на это платформа заблокировала рекламный аккаунт Европейской комиссии.