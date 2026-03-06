Катастрофа для Meta: один из крупнейших штатов Индии хочет запретить соцсети для детей

В индийском штате Карнатака, где расположен технологический центр Бенгалура, власти планируют запретить пользование социальными сетями для детей до 16 лет. Однако эксперты уже сомневаются, можно ли реализовать такой запрет на практике.

Штат Карнатака объявил о намерении ограничить доступ к социальным сетям для детей младше 16 лет. Об этом сообщил главный министр штата Сиддарамая во время бюджетной речи, передает TechCrunch.

Смогут ли власти штата реально запретить соцсети детям?

По словам Сиддарамая, такой шаг должен уменьшить негативное влияние мобильных телефонов и онлайн-платформ на детей. Он отметил, что использование социальных сетей для пользователей до 16 лет планируют запретить, однако никаких деталей относительно механизма контроля или внедрения этого решения власти пока не озвучили.

Что происходит в мире?

Инициатива Карнатаки это не какое-то внезапное решение – такие решения уже приняли в нескольких странах мира и сегодня это глобальный тренд глобальный тренд. В разных странах все активнее обсуждают ограничения доступа детей к социальным платформам из-за опасений относительно их влияния на психическое здоровье и поведение подростков.

Например, Австралия в декабре прошлого года стала первой страной, которая ввела общенациональный запрет социальных сетей для подростков. Другие государства также рассматривают подобные шаги.

Так, Индонезия объявила, что с 28 марта планирует ограничить для пользователей до 16 лет доступ к так называемым "платформам повышенного риска". В этот список могут войти YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X и Roblox. Подобные меры также обсуждают в Малайзии.

В самой Индии дискуссия о возрастных ограничениях в соцсетях только набирает обороты. Сейчас чиновники нескольких штатов страны обсуждают ограничения соцсетей для подростков.

Почему технологические компании против такого решения?

В целом технологические компании страны осторожно реагируют на такие инициативы. Представитель Meta заявил, что компания поддерживает инструменты, которые дают родителям больше контроля над использованием приложений подростками. Однако полный запрет соцсетей, по мнению компании, может привести к нежелательным последствиям.

В Meta предупредили, что подобные ограничения могут заставить подростков переходить на менее безопасные или нерегулируемые сайты, где нет встроенных защитных механизмов, таких как те, что используются в специальных подростковых аккаунтах Instagram.

Компания также отметила, что подростки обычно пользуются примерно 40 различными приложениями еженедельно. Поэтому запрет лишь нескольких популярных платформ вряд ли существенно повысит уровень безопасности.

Как это ударит по Meta?

Рынок Индии для Meta Platforms – один из важнейших в мире, поэтому даже региональные ограничения могут иметь заметный эффект, а особенно, если их подхватят другие штаты, или вся страна. Хотя инициатива штата Карнатака пока выглядит скорее как политический сигнал, чем готовый закон, ее реализация или распространение на другие регионы может повлиять на бизнес компании.

Платформы Instagram, Facebook и Threads активно используются молодой аудиторией, которая формирует тренды, создает контент и поддерживает активность в сервисах. Если ограничения начнут действовать или распространятся на другие регионы страны, Meta может потерять часть новых пользователей и рекламных показов, что потенциально повлияет на рост бизнеса компании на одном из ключевых интернет-рынков мира.

Специалисты тоже скептически относятся к такой инициативе

Юристы и эксперты по политике в сфере технологий также сомневаются, что штат имеет достаточно полномочий для внедрения таких ограничений.

Основательница консалтинговой компании The Quantum Hub Апараджита Бхарти считает, что нынешнее заявление выглядит скорее как политический сигнал, чем как готовый законодательный план, о чем она рассказала на своей странице в X. По ее словам, пока не понятно, имеет ли правительство штата законные основания для введения подобного запрета.

Кроме того, она отметила, что при разработке политики нужно учитывать специфику Индии – например, распространенное использование одного устройства несколькими членами семьи и значительное цифровое неравенство. Слепое копирование западных моделей может не дать ожидаемого результата.

Похожего мнения придерживается и Казим Ризви, директор аналитического центра The Dialogue в Нью-Дели. Он отметил, что большинство вопросов, связанных с регулированием интернета, относится к полномочиям федеральной власти. Поэтому отдельным штатам может быть сложно самостоятельно вводить обязательные ограничения для платформ.

Критику высказали и правозащитники. Организация Internet Freedom Foundation заявила, что полный запрет социальных сетей для детей вызывает ряд вопросов – от механизмов проверки возраста до возможных рисков для приватности пользователей.

Активисты также предупредили, что слишком жесткие ограничения могут ограничить доступ детей к информации и возможностей самовыражения. В некоторых случаях это даже может усилить цифровое гендерное неравенство, если семьи будут использовать такие правила для того, чтобы удерживать девушек подальше от интернета.