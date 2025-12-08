Вы не поверите, что Instagram тестирует в Reels – новая функция только для избранных

Instagram запускает тест функции раннего доступа к Reels, которая позволяет показывать видео только подписчикам перед официальным релизом для всех. Цель – стимулировать рост аудитории и активность в сообществе создателей контента.

Некоторые авторы уже получили возможность публиковать Reels в режиме "раннего доступа". Такие видео отображаются в ленте со значком звезды и размытой обложкой с пометкой "Early Access". Пользователи, которые нажимают на видео, видят сообщение с призывом подписаться на автора, чтобы посмотреть Reels раньше других, а также таймер, когда видео станет доступным всем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Social Media Today.

Как работает ранний доступ к Reels?

Эта опция развивает механизм закрытых Reels, который Instagram ввел в мае – тогда авторы могли публиковать видео, доступ к которым имели только пользователи с кодом доступа. Ранний доступ делает контент эксклюзивным эксклюзивным для подписчиков и стимулирует взаимодействие, способствуя развитию сообщества и привлечению новых фанатов.

Хотя изменения не являются масштабными, они дают авторам возможность создавать хайп и поощрять пользователей присоединяться к сообществу. Это может повысить охват и сигнализировать алгоритму Instagram о популярности контента, что повышает шансы появиться в большем количестве лент.

Как пишет медиа-эксперт Линдси Хэмбел, на данный момент функция тестируется с ограниченным количеством создателей. Instagram пока не сообщила о деталях масштабного внедрения.

Почему Meta сделала Facebook похожим на TikTok?

Meta обновляет Facebook, чтобы сделать его похожим на TikTok. Соцсеть получила новую систему рекомендаций для Reels, благодаря которой пользователи будут видеть более актуальные видео, а также новую функцию "friend bubbles" – пузырьки, которые показывают, когда друзьям понравился тот же ролик.

Чтобы усилить социальную составляющую, Facebook добавляет функцию "friend bubbles" – небольшие иконки внизу экрана, которые появляются, когда кто-то из друзей лайкнул видео. Нажав на такой "пузырь", можно сразу перейти в приватный чат и обсудить ролик. В Meta отмечают, что "лайки друзей всегда были основой опыта в Facebook, и новые функции помогают вернуться к этим истокам".