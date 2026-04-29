Intel ответила на MacBook Neo новым процессором для дешевых ноутбуков

После выхода доступного MacBook Neo компания Intel представила новый процессор для бюджетных ноутбуков. По первым тестам, он демонстрирует более высокую производительность в многоядерных задачах.

Компания Intel отреагировала на появление доступного ноутбука MacBook Neo, который привлек внимание благодаря сочетанию цены и производительности. Новинка от Apple за 599 долларов стала неожиданностью даже для рынка Windows-устройств, ведь аналогов с подобными характеристиками практически не было. Об этом пишет 9to5mac.

Смотрите также Выход новых MacBook Pro с сенсорным экраном откладывается

Сможет ли Intel догнать MacBook Neo?

Одной из причин такой ситуации называли отсутствие соответствующего процессора для бюджетных ноутбуков на Windows. Теперь Intel пытается заполнить эту нишу, представив новый чип серии Wildcat Lake Core 300, ориентированный именно на подобные устройства.

По предварительным результатам тестов, новый процессор демонстрирует примерно одинаковую производительность в однопоточных задачах по сравнению с чипом A18 Pro, который используется в MacBook Neo. В тесте PassMark он набрал 4047 баллов против 4066 у решения Apple.

В то же время в многопоточных задачах чип Intel показал значительно лучший результат – около 15 222 баллов, что примерно на 21% больше, чем у A18 Pro. Это может стать важным преимуществом для задач, требующих высокой параллельной обработки.

Как пишет Tweaktown, производительность процессора – лишь один из факторов. Эксперты отмечают, что для реальной конкуренции с MacBook Neo важны и другие аспекты с MacBook Neo важны и другие аспекты, в частности автономность и качество сборки. Пока что неизвестно, сможет ли новый чип Intel обеспечить подобный уровень энергоэффективности.

Кроме того, значение имеет и общее качество ноутбуков на Windows, ведь ведь MacBook Neo выделяется не только характеристиками, но и балансом между ценой, производительностью и дизайном. Смогут ли производители Windows-устройств предложить нечто подобное за те же деньги – пока открытый вопрос.