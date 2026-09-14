iOS 27 выходит уже сегодня с обновленным дизайном и новыми функциями

14 сентября компания Apple выпускает долгожданное обновление операционной системы iOS 27 для своих смартфонов. Новая версия принесла интегрированный искусственный интеллект Siri AI, продвинутые функции редактирования фотографий и возможности гибкой настройки дизайна Liquid Glass.

Умный помощник и глубокая интеграция с Gemini

Главной новостью релиза стало переосмысление голосового помощника Siri AI, созданного в сотрудничестве с Google. Новый помощник анализирует персональный контекст на устройстве, включая электронные письма, календари и сообщения. Пользователи получили отдельное приложение Siri с синхронизацией диалогов через iCloud, а также возможность использовать помощника в приложении "Камера" благодаря интеллектуальному зрительному восприятию, пишет 24 Канал.

Некоторые функции будут иметь ежедневные лимиты использования, поскольку они опираются на мощные серверные модели,

– заявила ранее вице-президент Apple по продуктовому маркетингу искусственного интеллекта Лилиан Ринкон.

Сначала Siri AI будет поддерживать только английский язык, однако уже в октябре разработчики добавят испанский, французский, японский, корейский и португальский языки. Когда появятся остальные – не сообщается. Система Apple Intelligence в целом поддерживает 16 языков, но из-за нормативных ограничений ассистент временно не будет работать в странах Европейского Союза и Китае. Несмотря на это, ежедневно пользователи уже направляют Siri более 2,5 миллиарда запросов.

ИИ-редактирование фотографий и удобная автоматизация

Обновленное приложение "Фото" получило набор инструментов на базе искусственного интеллекта. Функция Reframe позволяет изменять угол съемки уже после того, как вы сделали кадр, а инструмент Extend дорисовывает более широкий фон вокруг объекта. Улучшенная функция Clean Up позволяет быстро удалять с фотографий случайных прохожих или лишние предметы, сохраняя естественные тени и текстуру.

Изменения коснулись и создания автоматизаций. Как отмечает обозревательница издания Tom's Guide Кейси Хилл, создавать сложные сценарии действий теперь можно с помощью простых текстовых или голосовых команд на обычном языке.

Настройки интерфейса Liquid Glass и отдельный звук будильника

В системе iOS 27 разработчики усовершенствовали визуальный стиль Liquid Glass, сделав иконки более четкими, а преломление света и контрастность – более равномерными. В настройках появился ползунок прозрачности, который позволяет сделать интерфейс более размытым или плотным. Кроме того, разработчики ускорили запуск приложений на 30 процентов, а скорость передачи файлов через AirDrop выросла на 80 процентов.

Еще одна долгожданная функция касается настроек звука. Теперь в меню "Звуки и тактильная обратная связь" можно установить отдельный уровень громкости для будильника, который больше не зависит от общей громкости звонка.

Упрощенное восстановление паролей и улучшенный Локатор

Приложение "Пароли" получило возможность автоматически исправлять слабые и скомпрометированные учетные записи с помощью браузера Safari и Apple Intelligence. Система самостоятельно авторизуется, получает коды подтверждения из почты или сообщений, генерирует надежные пароли и сохраняет их в iCloud.

В приложении "Локатор" появилась возможность указывать точное время окончания передачи геолокации (например, 4 дня и 6 часов), а также незаметно скрывать местонахождение до конца дня без отправки уведомлений другим пользователям.

Какие модели iPhone поддерживают iOS 27

Операционную систему iOS 27 могут установить владельцы всех устройств, которые поддерживали iOS 26. В список входят линейки iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16, iPhone 17, iPhone 18, а также iPhone SE, начиная со 2-го поколения.

В то же время для использования расширенных функций Siri AI потребуется смартфон серии iPhone 15 Pro или более поздних моделей. Самые мощные локальные нейросети и новые выразительные голоса будут работать на смартфонах iPhone 17 Pro, iPhone Air и iPhone 18 Pro.

Установить новую версию ОС можно в меню "Настройки". Вы также получите уведомление, когда новая версия станет доступна. Перед установкой обновления разработчики рекомендуют сделать резервную копию данных и подключить устройство к Wi-Fi.