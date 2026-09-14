Розумний асистент і глибока інтеграція з Gemini

Головною новиною релізу стало переосмислення голосового помічника Siri AI, створеного у співпраці з Google. Новий асистент аналізує персональний контекст на пристрої, включаючи електронні листи, календарі та повідомлення. Користувачі отримали окремий додаток Siri з синхронізацією діалогів через iCloud, а також можливість використовувати помічник у додатку Камера через інтелектуальне зорове сприйняття, пише 24 Канал.

Деякі функції матимуть щоденні ліміти використання, оскільки вони покладаються на потужні серверні моделі,

– заявила раніше віцепрезидентка Apple з продуктового маркетингу штучного інтелекту Ліліан Рінкон.

Спочатку Siri AI підтримуватиме лише англійську мову, однак уже в жовтні розробники додадуть іспанську, французьку, японську, корейську та португальську мови. Коли надійдуть інші – не кажуть. Система Apple Intelligence загалом підтримує 16 мов, але через регуляторні обмеження асистент тимчасово не працюватиме в країнах Європейського Союзу та Китаю. Попри це, щодня користувачі вже здійснюють понад 2,5 мільярда запитів до Siri.

ШІ-редагування фотографій та зручна автоматизація

Оновлений додаток "Фото" отримав набір інструментів на базі штучного інтелекту. Функція Reframe дозволяє змінювати кут зйомки вже після того, як ви зробили кадр, а інструмент Extend домальовує ширший фон навколо об'єкта. Покращена функція Clean Up дає змогу швидко видаляти з фотографій випадкових перехожих або зайві предмети, зберігаючи природні тіні та текстуру.

Зміни торкнулися і створення автоматизацій. Як зазначає оглядачка видання Tom's Guide Кейсі Гілл, створити складні сценарії дій тепер можна за допомогою простих текстових або голосових команд звичайною мовою.

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Налаштування інтерфейсу Liquid Glass та окремий звук будильника

У системі iOS 27 розробники вдосконалили візуальний стиль Liquid Glass, зробивши іконки чіткішими, а заломлення світла й контрастність – рівномірнішими. В налаштуваннях з'явився повзунок прозорості, який дозволяє зробити інтерфейс більш розмитим або щільним. Крім того, розробники пришвидшили запуск додатків на 30 відсотків, а швидкість передачі файлів через AirDrop зросла на 80 відсотків.

Ще одна довгоочікувана функція стосується налаштувань звуку. Тепер у меню "Звуки та гаптика" можна встановити окремий рівень гучності для будильника, який більше не залежить від загальної гучності дзвінка.

Спрощене відновлення паролів та покращений Локатор

Додаток "Паролі" отримав можливість автоматично виправляти слабкі та компрометовані облікові записи за допомогою браузера Safari та Apple Intelligence. Система самостійно авторизується, отримує коди підтвердження з пошти або повідомлень, генерує міцні паролі та зберігає їх в iCloud.

У додатку "Локатор" з'явилася можливість вказувати точний час закінчення поширення геолокації (наприклад, 4 дні та 6 годин), а також непомітно приховувати місцеперебування до кінця дня без надсилання сповіщень іншим користувачам.

Які моделі iPhone підтримують iOS 27

Операційну систему iOS 27 можуть встановити власники всіх пристроїв, які підтримували iOS 26. До списку входять лінійки iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16, iPhone 17, iPhone 18, а також iPhone SE починаючи з 2-го покоління.

Водночас просунуті функції Siri AI потребують смартфона серії iPhone 15 Pro чи новіших моделей. Найпотужніші локальні нейромережі та нові виразні голоси працюватимуть на смартфонах iPhone 17 Pro, iPhone Air та iPhone 18 Pro.

Встановити нову версію ОС можна в меню "Параметри". Вам також надійде сповіщення, коли нова версія стане доступною. Перед встановленням оновлення розробники радять зробити резервну копію даних та підключити пристрій до Wi-Fi.