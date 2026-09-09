Apple представила iPhone 18 Pro и 18 Pro Max: самый мощный чип, новые цвета и ИИ

Компания Apple официально представила новое поколение флагманских смартфонов – iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Новинки получили самый мощный чип в истории бренда, рекордное время автономной работы, обновленные камеры и расширенные возможности искусственного интеллекта.

Apple Intelligence по-новому

Во время презентации новый генеральный директор Apple Джон Тернус сделал акцент на защите персональных данных. Искусственный интеллект Apple Intelligence работает непосредственно на устройстве, а для более сложных вычислений используется система Private Cloud Compute, которая гарантирует, что даже Apple не имеет доступа к информации пользователя.

iPhone остается центром экосистемы бренда, обеспечивая работу обновленной Siri, аналитики здоровья на Apple Watch и синхронного перевода в AirPods.

Какой чип получили iPhone 18 Pro и 18 Pro Max?

Сердцем iPhone 18 Pro и 18 Pro Max стал самый быстрый процессор в истории компании – A20 Pro, который получил обновленные ядра CPU и GPU, а также второй процессор Neural Engine. Этот чипсет создан по передовому 2-нанометровому технологическому процессу.

Смартфоны также получили самое длительное время автономной работы в истории линейки и продвинутую систему камер с улучшенными возможностями для ночной съемки и расширенным творческим контролем.

Каким стал обновленный дизайн и какие цвета доступны?

Обновленный дизайн гаджетов отличается единой цветовой гаммой алюминиевой рамки и задней стеклянной панели.

Флагманы представлены в глубоком черном, обновленном серебристом, а также в новых цветах Glacier и бордовом Burgundy.

Как подчеркнула представительница Apple Лиллиан, новые смартфоны созданы для полноценного использования потенциала новейших моделей Apple Foundation.

Когда ожидается выход более доступных устройств?

Напомним, презентацию флагманских моделей iPhone 18 Pro и 18 Pro Max ждали как главное событие осени, тогда как выход более доступных устройств ожидается весной 2027 года.