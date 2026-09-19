iPhone 18 Pro Max против iPhone 18 Pro: сравнение новинок и что лучше выбрать
Компания Apple официально представила свои новые флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Несмотря на внешнее сходство моделей, разработчики подготовили для пользователей два принципиальных отличия, которые существенно влияют на выбор между этими устройствами.
Неожиданная деталь в модеме и связи
На первый взгляд, оба смартфона обладают практически одинаковыми возможностями, однако в компании решили четко разграничить их ключевые преимущества. Базовая модель Pro получила новейший фирменный модем C2 для сотовой связи, тогда как топовая Pro Max неожиданно осталась с чипом от Qualcomm, пишет 24 Канал.
Переход на собственные модемы Apple начала еще в начале 2025 года с модели iPhone 16e, а впоследствии установила чип C1X в смартфон iPhone Air. Теперь инженеры создали второе поколение чипа C2, но установили его только в базовую модель Pro и iPhone Duo.
Чем отличается новый чип связи от Apple
Хотя чип C2 и модем от Qualcomm предлагают сопоставимые технические характеристики и поддерживают диапазон mmWave в США, фирменная разработка Apple обеспечивает несколько уникальных преимуществ. По данным специалистов, чип C2 работает значительно энергоэффективнее, обеспечивает стабильное соединение в зонах со слабым покрытием и поддерживает функцию ограничения точного геопозиционирования, что уменьшает объем передаваемых в сети данных.
Рекордный прирост автономности в версии Pro Max
Второе ключевое отличие касается времени автономной работы устройств. В этом году инженеры Apple смогли увеличить время воспроизведения видео для обоих смартфонов, однако версия Pro Max получила значительно больший прирост автономности.
- Модель iPhone 18 Pro обеспечивает до 36 часов воспроизведения видео против 33 часов у предшественника iPhone 17 Pro, добавив 3 часа.
- В то же время iPhone 18 Pro Max демонстрирует впечатляющий результат – 45 часов воспроизведения видео против 39 часов у прошлогоднего iPhone 17 Pro Max, что дает прирост целых 6 часов.
Какой смартфон выбрать покупателям
Таким образом, покупателям придется выбирать между максимальным временем работы аккумулятора и новейшим технологичным модемом с повышенной конфиденциальностью. Сейчас оба смартфона уже доступны для предзаказа.