iPhone 18 Pro Max против iPhone 18 Pro: сравнение новинок и что лучше выбрать

Компания Apple официально представила свои новые флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Несмотря на внешнее сходство моделей, разработчики подготовили для пользователей два принципиальных отличия, которые существенно влияют на выбор между этими устройствами.

Неожиданная деталь в модеме и связи

На первый взгляд, оба смартфона обладают практически одинаковыми возможностями, однако в компании решили четко разграничить их ключевые преимущества. Базовая модель Pro получила новейший фирменный модем C2 для сотовой связи, тогда как топовая Pro Max неожиданно осталась с чипом от Qualcomm, пишет 24 Канал.

Переход на собственные модемы Apple начала еще в начале 2025 года с модели iPhone 16e, а впоследствии установила чип C1X в смартфон iPhone Air. Теперь инженеры создали второе поколение чипа C2, но установили его только в базовую модель Pro и iPhone Duo.

Чем отличается новый чип связи от Apple

Хотя чип C2 и модем от Qualcomm предлагают сопоставимые технические характеристики и поддерживают диапазон mmWave в США, фирменная разработка Apple обеспечивает несколько уникальных преимуществ. По данным специалистов, чип C2 работает значительно энергоэффективнее, обеспечивает стабильное соединение в зонах со слабым покрытием и поддерживает функцию ограничения точного геопозиционирования, что уменьшает объем передаваемых в сети данных.

Рекордный прирост автономности в версии Pro Max

Второе ключевое отличие касается времени автономной работы устройств. В этом году инженеры Apple смогли увеличить время воспроизведения видео для обоих смартфонов, однако версия Pro Max получила значительно больший прирост автономности.

Модель iPhone 18 Pro обеспечивает до 36 часов воспроизведения видео против 33 часов у предшественника iPhone 17 Pro, добавив 3 часа.

В то же время iPhone 18 Pro Max демонстрирует впечатляющий результат – 45 часов воспроизведения видео против 39 часов у прошлогоднего iPhone 17 Pro Max, что дает прирост целых 6 часов.

Какой смартфон выбрать покупателям

Таким образом, покупателям придется выбирать между максимальным временем работы аккумулятора и новейшим технологичным модемом с повышенной конфиденциальностью. Сейчас оба смартфона уже доступны для предзаказа.