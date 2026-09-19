Несподівана деталь у модемі та зв'язку

На перший погляд, обидва смартфони мають практично однакові можливості, однак у компанії вирішили чітко розмежувати їхні ключові переваги. Базова модель Pro отримала новітній фірмовий модем C2 для стільникового зв'язку, тоді як топовий Pro Max несподівано залишили з чипом від Qualcomm, пише 24 Канал.

Перехід на власні модеми Apple розпочала ще на початку 2025 року з моделі iPhone 16e, а згодом встановила чип C1X у смартфон iPhone Air. Тепер інженери створили друге покоління чипа C2, але встановили його лише у базовому Pro та iPhone Duo.

Чим відрізняється новий чип зв'язку від Apple

Хоча чип C2 та модем від Qualcomm пропонують порівнювані технічні характеристики та підтримують діапазон mmWave у США, фірмова розробка Apple забезпечує декілька унікальних бонусів. За даними фахівців, чип C2 працює значно енергоефективніше, забезпечує стабільне з'єднання у зонах із слабким покриттям та підтримує функцію обмеження точного геопозиціонування, що зменшує обсяг переданих мережам даних.

Рекордний приріст автономності в версії Pro Max

Друга ключова відмінність стосується часу автономної роботи пристроїв. Цього року інженери Apple змогли збільшити час відтворення відео для обох смартфонів, проте версія Pro Max отримала значно більший приріст автономності.

Модель iPhone 18 Pro забезпечує до 36 годин відтворення відео проти 33 годин у попередника iPhone 17 Pro, додавши 3 години.

Водночас iPhone 18 Pro Max демонструє вражаючий результат у 45 годин відтворення відео проти 39 годин у торішнього iPhone 17 Pro Max, що дає приріст у цілих 6 годин.

Який смартфон обрати покупцям

Таким чином, покупцям доведеться обирати між максимальним часом роботи акумулятора та найновішим технологічним модемом із підвищеною конфіденційністю. Зараз обидва смартфони вже доступні для попереднього замовлення.