iPhone 20, который мы увидим аж в 2028 году, получит радикально новый дизайн

Обновление линейки смартфонов Apple, посвященное двадцатой годовщине бренда, обещает стать самым значимым пересмотром дизайна в истории продукта. Согласно данным инсайдеров, устройство, которое фигурирует под названиями iPhone 20 или iPhone XX, получит уникальную стеклянную конструкцию с закругленными краями. Гаджет будет выглядеть как бесшовная стеклянная плита без клавиш или вырезов.

Какие технологические инновации и дизайнерские решения покажут в iPhone 20?

Одной из главных особенностей новинки должен стать дисплей с изгибами со всех четырех сторон. Такой "водопадный" дизайн, который уже давно пережевали и отвергли производители смартфонов на Android, потому что он никому не понравился, будет дополняться чрезвычайно тонкими рамками вокруг экрана, ширина которых составит всего 1,1 миллиметра, пишет MacRumors.

Для сравнения, в актуальной модели iPhone 17 Pro этот показатель составляет примерно 1,44 миллиметра. Ожидается, что стеклянная панель будет переходить в полированную раму, что визуально напоминает решение, использованное в свое время в iPhone X

Достижение такого дизайна корпуса требует от Apple решения сложных технических задач, в частности скрытия фронтальной камеры и датчиков Face ID под поверхностью экрана. Сообщается, что компания тестирует технологию UPC от Samsung, где камера размещается за пиксельной структурой дисплея.

Дела пока идут плохо

Сейчас качество снимков при таком подходе остается недостаточно высоким. Производители Android-смартфонов еще в конце 2020 года начали экспериментировали с подэкранными камерами, но снимки, которые получали пользователи, были настолько ужасными, что от технологии быстро отказались. Кроме того, саму фронтальную камеру было все же видно под пикселями при определенных условиях, например, при взгляде под особым углом.

Все это ставит под сомнение возможность полного отказа от вырезов уже в ближайшее время. Если инженерам не удастся усовершенствовать скрытую под экраном камеру, Apple может использовать запасной вариант – еще более компактный островок Dynamic Island или небольшой точечный вырез в сочетании с новой системой аутентификации Polar ID от Samsung.

Как бы там ни было, но до выхода iPhone 20 еще куча времени, которое Apple, безусловно, потратит с пользой. В 2026 году выйдет iPhone 18, в 2027 году мы получим iPhone 19, и только в сентябре 2028 года следует ждать юбилейный выпуск.

Есть другая теория

Интересно, что некоторые источники, такие как Wccftech, предполагают, что такой смартфон может выйти уже в 2027 году, то есть в поколении iPhone 19. Это означает, что Apple имеет еще меньше времени на совершенствование технологий.

Несмотря на амбициозные планы, некоторые пользователи уже выражают беспокойство относительно практичности закругленных экранов, указывая на возможные неудобства при наборе текста или меньшую прочность устройства в случае падения. Однако для многих фанатов бренда такой шаг станет долгожданным возвращением к эстетике закругленных форм, которая в свое время выделяла первые поколения iPhone.