iPhone Duo столкнулся с проблемой на производстве

Компания Apple готовится к запуску продаж своего первого складного смартфона iPhone Duo, однако новинка может оказаться в дефиците. Заводы подрядчиков столкнулись с серьезными проблемами при сборке устройства.

Почему заводы не успевают выпускать iPhone Duo

Специалисты китайского завода Foxconn демонстрируют уровень пригодных для продажи устройств лишь чуть выше 60 процентов. Из-за высоких стандартов качества технологический гигант рискует потратить от шести месяцев до одного года только на то, чтобы наладить стабильное производство новинки. Производители вынуждены постоянно перенастраивать оборудование и изменять параметры сборки непосредственно во время массового выпуска, пишет MacRumors.

Сложности возникли не только на финальном этапе сборки. Поставщик дисплеев Samsung Display также задерживает детали из-за низкого качества гибких OLED-панелей. Кроме того, инженеры изменили конструкцию шарнира, который состоит из более чем 100 компонентов и имеет крышку, напечатанную на 3D-принтере.

Один из контрактных производителей даже предложил руководству Apple выбрать между качеством и объемами выпуска, ведь ускорение конвейера существенно увеличит количество брака, о чем сообщает издание MyDrivers.

Ограниченные поставки и высокая цена

Несмотря на сложности, Apple представила iPhone Duo 9 сентября, а предзаказы начнутся 16 октября по цене от 1 999 долларов.

Общий план выпуска на 2026 год составляет 6–8 миллионов устройств, что значительно меньше привычных 20–30 миллионов для моделей серии Pro.

Полноценные продажи начнутся 23 октября, однако первым покупателям стоит готовиться к ограниченному количеству смартфонов в магазинах.