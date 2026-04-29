Почему стоимость некоторых компонентов iPhone вырастет вчетверо к 2027 году

К 2027 году расходы на память в iPhone могут вырасти в несколько раз и занять почти половину стоимости компонентов. Причина – глобальный спрос на ресурсы для развития искусственного интеллекта.

Аналитики прогнозируют, что уже к 2027 году память может составлять до 45% себестоимости компонентов iPhone, тогда как сейчас этот показатель держится на уровне около 10%. Такое изменение связано с резким ростом спроса на инфраструктуру для искусственного интеллекта. Об этом пишет Macrumors.

Что происходит с рынком памяти и как это повлияет на iPhone?

Ежегодно Apple закупает память примерно для 250 миллионов iPhone и долгое время была одним из крупнейших клиентов производителей. Однако ситуация изменилась – теперь компании приходится конкурировать с другими игроками за ограниченные объемы поставок.

Основной фактор – активное строительство дата-центров для обработки сложных моделей ИИ. Крупные технологические компании и поставщики инфраструктуры, в частности те, работающие с высокопроизводительными вычислениями, начали перебивать предложения производителей потребительской электроники. Производители памяти, такие как Samsung, SK Hynix и Micron, получают большие авансовые платежи от облачных компаний, которые стремятся обеспечить себе производственные мощности.

Это меняет привычную модель рынка, где сначала согласовывались объемы поставок, а уже потом цены. Теперь конкуренция идет сразу за ресурсы.

Изменения уже влияют на стратегию Apple. По данным источников, компания может изменить график запуска новых смартфонов. Ожидается, что линейка iPhone 18 будет представлена частями – более дорогие Pro-модели выйдут осенью 2026 года, тогда как более доступные версии перенесут на весну 2027-го. Также в этот период могут показать складной iPhone.

Как пишет FT, перед руководством компании встает ключевой вопрос – компенсировать ли рост расходов за счет повышения цен, или сохранить их на текущем уровне, пожертвовав прибылью. Особенно это важно для рынков Индии и Китая, где Apple активно конкурирует с местными брендами.

Аналитики считают, что компания может выбрать стратегию удержания доли рынка вместо повышения цен, но окончательное решение будет зависеть от ситуации ближе к запуску новых моделей.

Почему цена на память стремительно растет?

Аналитические отчеты указывают на то, что ключевые поставщики полупроводников изменили свою стратегию после длительного периода низких цен. Основные игроки рынка, такие как Samsung, SK Hynix и Micron, сократили объемы производства, чтобы преодолеть избыток продукции, который наблюдался ранее. Теперь, когда запасы на складах уменьшились, а спрос на современные стандарты памяти вроде LPDDR5 и LPDDR5X вырос, поставщики диктуют новые условия.

Особое давление создает развитие технологий искусственного интеллекта. Новые смартфоны требуют большего объема быстрой оперативной памяти для локальной работы нейросетей, что заставляет производителей закупать более дорогие модули в больших количествах. Ожидается, что в ближайшие кварталы стоимость контрактов на поставку оперативной памяти вырастет на 15–20%. Это поставит бренды перед выбором: либо поднимать розничные цены на смартфоны, или экономить на других характеристиках, например, камерах или материалах корпуса, чтобы не отпугнуть покупателей слишком высокими ценниками.