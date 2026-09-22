Apple готовит важное обновление дисплеев iPhone Pro – что может появиться в 2029 году

Apple, возможно, готовит масштабное обновление технологии дисплеев для будущих iPhone Pro. Речь идет о решении, которое способно одновременно повлиять на толщину экрана, яркость и энергопотребление.

По данным исследовательской компании UBI Research, iPhone Pro 2029 года могут получить OLED-дисплеи, изготовленные по технологии Color Filter on Encapsulation, или CoE. Она предполагает отказ от традиционного поляризатора в конструкции OLED-панели. Об этом пишет Macrumors.

Какую технологию Apple может внедрить в iPhone Pro?

Вместо отдельного поляризатора производитель размещает цветной фильтр непосредственно поверх герметизирующего слоя дисплея. Так можно пересмотреть внутреннюю конструкцию панели и потенциально сделать ее более тонкой.

Поляризатор в обычном OLED-дисплее нужен для уменьшения отражения внешнего света. Однако в процессе он также поглощает часть света, который генерирует сама панель. Из-за этого дисплею приходится тратить больше энергии для достижения определенного уровня яркости.

Технология CoE устраняет этот отдельный слой. В результате большая часть света может проходить через дисплей. Теоретически это дает производителю два варианта. Экран можно сделать ярче без увеличения энергопотребления или сохранить прежнюю яркость, но тратить на нее меньше энергии.

Есть и другое преимущество – конструкция дисплея становится тоньше. Сэкономленное внутри корпуса пространство можно использовать для других компонентов, в частности аккумулятора или камер.

Samsung уже использует подобный подход

Технология CoE не является абсолютно новой. Первой ее коммерциализировала Samsung, назвав собственную реализацию Eco² OLED. Впервые компания применила ее в складном смартфоне Galaxy Z Fold3.

По данным внутренних тестов Samsung, использование технологии увеличило светопроницаемость дисплея на 33% и позволило снизить энергопотребление до 25% по сравнению с OLED-панелью, в которой использовался традиционный поляризатор.

Эти показатели относятся именно к тестированию Samsung и не означают, что аналогичный результат автоматически будет получен в будущих iPhone. Конкретный эффект будет зависеть от реализации технологии и конструкции самой панели. В то же время для Apple такая технология может иметь практическое значение. Снижение энергопотребления дисплея потенциально позволяет увеличить автономность без увеличения емкости аккумулятора, а уменьшение толщины панели оставляет больше внутреннего пространства для других деталей.

Почему Apple может ждать до 2029 года?

На бумаге преимущества CoE выглядят убедительно, но отказ от поляризатора создает дополнительные технические проблемы.

Поляризатор выполняет важную функцию – он помогает бороться с отражениями окружающего света. Если убрать его из конструкции, производителю приходится использовать другие решения для контроля отражения.

Среди них – цветные фильтры, черные слои для определения пикселей, покрытия с пониженным отражением и другие оптические технологии. При этом необходимо одновременно сохранить нормальную видимость дисплея на улице, широкие углы обзора, высокий контраст и точность цветопередачи.

Именно сложность такого баланса может быть одной из причин, почему Apple, по оценке UBI Research, не будет спешить с переносом CoE на обычные iPhone большого тиража. Если прогноз оправдается, переход состоится только в 2029 году и коснется именно моделей iPhone Pro.

Что здесь может изменить iPhone Duo?

Потенциальным предшественником этой технологии может стать складной iPhone Duo.

Еще до его презентации появлялись сообщения о том, что складной OLED-дисплей устройства от Samsung будет использовать CoE. Apple при этом не раскрывала подробностей внутренней конструкции панели.

UBI Research рассматривает складной iPhone как возможный первый этап более широкого перехода Apple на OLED-дисплеи без традиционного поляризатора.

Логика такого подхода понятна: складной смартфон особенно чувствителен к толщине компонентов, поэтому технология, позволяющая уменьшить толщину дисплейного модуля, может быть особенно полезной для такого устройства. Если CoE действительно будет использоваться в iPhone Duo, Apple получит возможность проверить технологию в реальном продукте перед потенциальным переходом на значительно более крупные объемы производства для iPhone Pro.

Сколько таких дисплеев Apple может заказать?

UBI Research ожидает, что годовой спрос на панели для двух моделей iPhone Pro может составить примерно 90–100 миллионов единиц.

Это значительно больший масштаб, чем использование CoE в складных устройствах. Поэтому переход iPhone Pro на такую конструкцию потребует от поставщиков значительного увеличения производственных мощностей.

На старте основными поставщиками, по прогнозу исследовательской компании, должны стать Samsung Display и LG Display. В борьбу за заказы также может вступить BOE, однако для этого компании придется соответствовать требованиям Apple к качеству и характеристикам панелей.

Таким образом, потенциальный переход iPhone Pro на CoE касается не только самой конструкции дисплея. Он может повлиять и на цепочку поставок Apple, поскольку производство десятков миллионов таких панелей ежегодно потребует масштабных производственных мощностей.

Пока речь идет именно о прогнозе UBI Research, а не об официально подтвержденном плане Apple. Компания не раскрыла будущие характеристики iPhone Pro 2029 года и не подтвердила использование CoE.