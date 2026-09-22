За даними дослідницької компанії UBI Research, iPhone Pro 2029 року можуть отримати OLED-дисплеї, виготовлені за технологією Color Filter on Encapsulation, або CoE. Вона передбачає відмову від традиційного поляризатора в конструкції OLED-панелі. Про це пише Macrumors.

Яку технологію Apple може перенести в iPhone Pro?

Замість окремого поляризатора виробник розміщує кольоровий фільтр безпосередньо поверх шару герметизації дисплея. Така зміна дозволяє переглянути внутрішню конструкцію панелі та потенційно зробити її тоншою.

Поляризатор у звичайному OLED-дисплеї потрібен для зменшення відбиття зовнішнього світла. Однак у процесі він також поглинає частину світла, яке генерує сама панель. Через це дисплею потрібно витрачати більше енергії для досягнення певного рівня яскравості.

Технологія CoE усуває цей окремий шар. У результаті більша частина світла може проходити через дисплей. Теоретично це дає виробнику два варіанти. Екран можна зробити яскравішим без збільшення енергоспоживання або зберегти аналогічну яскравість, але витрачати на неї менше енергії.

Є й інша перевага – конструкція дисплея стає тоншою. Зекономлений усередині корпусу простір можна використати для інших компонентів, зокрема акумулятора або камер.

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Samsung вже використовує подібний підхід

Технологія CoE не є абсолютно новою. Першою її комерціалізувала Samsung, назвавши власну реалізацію Eco² OLED. Вперше компанія застосувала її у складаному смартфоні Galaxy Z Fold3.

За даними внутрішніх тестів Samsung, використання технології збільшило світлопроникність дисплея на 33% і дозволило знизити споживання енергії до 25% порівняно з OLED-панеллю, яка використовувала традиційний поляризатор.

Ці показники стосуються саме тестування Samsung і не означають, що аналогічний результат автоматично буде отримано в майбутніх iPhone. Конкретний ефект залежатиме від реалізації технології та конструкції самої панелі. Водночас для Apple така технологія може мати практичне значення. Зменшення енергоспоживання дисплея потенційно дозволяє збільшити автономність без збільшення ємності акумулятора, а зменшення товщини панелі залишає більше внутрішнього простору для інших деталей.

Чому Apple може чекати до 2029 року?

На папері переваги CoE виглядають переконливо, але відмова від поляризатора створює додаткові технічні проблеми.

Поляризатор виконує важливу функцію – він допомагає боротися з відбиттями навколишнього світла. Якщо прибрати його з конструкції, виробнику доводиться використовувати інші рішення для контролю відбиття.

Серед них – кольорові фільтри, чорні шари для визначення пікселів, покриття зі зниженим відбиттям та інші оптичні технології. При цьому потрібно одночасно зберегти нормальну видимість дисплея на вулиці, широкі кути огляду, високий контраст і точність передачі кольорів.

Саме складність такого балансу може бути однією з причин, чому Apple, за оцінкою UBI Research, не поспішатиме переносити CoE на звичайні iPhone великого тиражу. Якщо прогноз справдиться, перехід відбудеться лише у 2029 році та стосуватиметься саме моделей iPhone Pro.

Що тут може змінити iPhone Duo?

Потенційним попередником цієї технології може стати складаний iPhone Duo.

Ще до його презентації з'являлися повідомлення про те, що складний OLED-дисплей пристрою від Samsung використовуватиме CoE. Apple при цьому не розкривала детальної внутрішньої конструкції панелі.

UBI Research розглядає складаний iPhone як можливий перший етап ширшого переходу Apple на OLED-дисплеї без традиційного поляризатора.

Логіка такого підходу зрозуміла: складаний смартфон особливо чутливий до товщини компонентів, тому технологія, яка дозволяє зменшити товщину дисплейного модуля, може бути особливо корисною для такого пристрою. Якщо CoE справді використовуватиметься в iPhone Duo, Apple отримає можливість перевірити технологію в реальному продукті до потенційного переходу на значно більші обсяги виробництва для iPhone Pro.

Скільки таких дисплеїв Apple може замовляти?

UBI Research очікує, що щорічний попит на панелі для двох моделей iPhone Pro може становити приблизно 90 – 100 мільйонів одиниць.

Це значно більший масштаб, ніж використання CoE у складаних пристроях. Тому перехід iPhone Pro на таку конструкцію вимагатиме від постачальників значного збільшення виробничих можливостей.

На старті основними постачальниками, за прогнозом дослідницької компанії, мають стати Samsung Display та LG Display. У боротьбу за замовлення також може вступити BOE, однак для цього компанії доведеться відповідати вимогам Apple щодо якості та характеристик панелей.

Таким чином, потенційний перехід iPhone Pro на CoE стосується не лише самої конструкції дисплея. Він може вплинути і на ланцюжок постачання Apple, оскільки виробництво десятків мільйонів таких панелей щороку вимагатиме масштабних потужностей.

Поки що йдеться саме про прогноз UBI Research, а не про офіційно підтверджений план Apple. Компанія не розкрила майбутні характеристики iPhone Pro 2029 року та не підтвердила використання CoE.