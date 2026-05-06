Meta под ударом: крупные издательства заявили о незаконном обучении AI

Несколько ведущих издательств обвинили Meta в массовом использовании чужих текстов для обучения искусственного интеллекта. Дело может повлиять на всю индустрию AI.

Пять крупных издательств – Elsevier, Cengage, Hachette, Macmillan и McGraw Hill – подали коллективный иск против Meta Platforms в федеральный суд Манхэттена. Вместе с ними к делу присоединился писатель Scott Turow. Об этом пишет The Guardian.

Нарушила ли Meta авторские права во время обучения AI?

Истцы утверждают, что Meta незаконно использовала миллионы книг, научных статей и учебных материалов для тренировки своих речевых моделей семейства Llama. По их словам, компания получила доступ к этим материалам без разрешения правообладателей, фактически пиратским способом.

В иске отмечается, что речь идет о широком спектре контента – от учебников и академических исследований до художественной литературы, включая романы "The Fifth Season" Норы К. Джемисин и "The Wild Robot" Питера Брауна.

Президент Association of American Publishers Мария Палланте резко раскритиковала действия Meta:

"Масштабное нарушение авторских прав Meta – это не прогресс для общества, и искусственный интеллект никогда не будет реализован должным образом, если технологические компании будут отдавать предпочтение пиратским сайтам вместо науки и творчества".

Истцы требуют разрешения представлять более широкий класс правообладателей и добиться денежной компенсации, размер которой пока не уточняется.

Позиция Meta и ключевой аргумент защиты

Как пишет Reuters, в Meta Platforms отвергают обвинения. Представитель компании заявил, что использование защищенных авторским правом материалов для обучения AI может подпадать под принцип "fair use" – добросовестного использования.

"Искусственный интеллект стимулирует трансформационные инновации, производительность и креативность как для людей, так и для бизнеса, и суды уже признавали, что обучение AI на защищенных материалах может считаться добросовестным использованием", – отметили в компании, добавив, что Meta "будет активно защищаться в суде".

Новый этап большой войны за авторские права

Этот иск стал очередным эпизодом масштабного противостояния между создателями контента и технологическими компаниями. Последние годы десятки авторов, медиаорганизаций и художников подали иски против разработчиков AI, среди которых OpenAI и Anthropic.

Ключевой вопрос в этих делах – можно ли считать использование защищенных материалов для обучения моделей созданием "нового трансформационного продукта", что соответствует принципу fair use.

Судебная практика уже демонстрирует неоднозначность. Двое судей в США ранее вынесли противоположные решения по подобным делам, что только усиливает неопределенность в правовом поле.

Показателен случай с Anthropic, которая стала первой крупной AI-компанией, согласившейся на урегулирование подобного иска. В 2025 году она выплатила авторам 1,5 миллиарда долларов, чтобы избежать потенциально значительно больших финансовых потерь.

Что это означает для будущего AI

Результат дела против Meta Platforms может стать прецедентом для всей индустрии искусственного интеллекта. Если суд встанет на сторону издателей, технологическим компаниям придется изменить подходы к сбору данных для обучения моделей – или заключать лицензионные соглашения, или существенно ограничивать использование контента.

В то же время победа Meta может закрепить практику широкого использования доступных текстов как стандарт для развития AI, что вызовет новую волну дискуссий о балансе между инновациями и правами авторов.