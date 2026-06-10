McDonald's снова доверил заказы искусственному интеллекту после громких провалов

McDonald's начал испытания новой системы приема заказов на автодрайве, которая работает на базе искусственного интеллекта. Компания надеется, что на этот раз технология сможет оправдать ожидания после неудачных предыдущих экспериментов.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's возвращается к использованию искусственного интеллекта для обслуживания клиентов на автодрайве. Компания запустила тестирование новой системы под названием ArchIQ, которую также называют Archy. Об этом пишет Digital Trends.

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Готов ли искусственный интеллект работать на автодрайве без ошибок?

Разработка создана при поддержке Google и стала частью масштабной технологической инициативы компании под названием ">NEXT". На начальном этапе систему внедрили только в пяти заведениях.

По словам одного из франчайзи McDonald's, ArchIQ уже обработала более 1 миллиона заказов. Особое внимание компания обращает на то, что примерно 90% из них были выполнены без вмешательства работников ресторана. Именно этот показатель McDonald's стремится сделать главным аргументом в пользу новой технологии.

Почему предыдущий эксперимент запомнился провалом Для McDonald's это уже не первая попытка автоматизировать прием заказов. Ранее компания тестировала систему на базе искусственного интеллекта, созданную совместно с IBM.

Тогда проект должен был продемонстрировать, что голосовые помощники могут эффективно работать в ресторанах быстрого питания. Однако реальность оказалась сложнее. Ошибки системы быстро стали вирусными в социальных сетях. Видео с неправильными заказами и странными ответами искусственного интеллекта активно распространялись в TikTok и других платформах, превратив технологию в объект шуток.

В итоге эксперимент был прекращен, а доверие к подобным решениям оказалось под вопросом. На первый взгляд автоматизация приема заказов кажется относительно простой задачей. Меню имеет ограниченный набор позиций, а сценарии общения между клиентом и рестораном часто повторяются.

Однако на практике ситуация выглядит значительно сложнее.

Люди нередко меняют заказ во время разговора, просят убрать или добавить ингредиенты, задают уточняющие вопросы или говорят неразборчиво. Дополнительные трудности создают посторонние шумы от автомобилей, пассажиров или окружающей среды.

Для голосового искусственного интеллекта даже такие простые фразы, как просьба убрать лук, добавить больше соуса или применить скидку с мобильного приложения, могут стать серьезным испытанием.

Конкуренты также ищут идеальное решение

McDonald's не единственная компания, которая пытается автоматизировать процесс приема заказов. Аналогичные технологии в разное время тестировали сети ресторанов быстрого питания, в частности Wendy's, Taco Bell, Dairy Queen, Bojangles, Carl's Jr. и Hardee's.

Основная цель всех этих проектов одинакова – ускорить обслуживание клиентов и уменьшить нагрузку на персонал. Впрочем, результаты пока остаются неоднозначными. Многие компании сталкиваются с одинаковыми проблемами: распознаванием речи, нестандартными заказами и необходимостью привлечения работников в сложных ситуациях.

Лучший ИИ – тот, которого не замечают

Эксперты отмечают, что успех подобных систем измеряется не количеством обработанных заказов, а количеством ошибок, которых удалось избежать. Идеальный голосовой помощник должен незаметно выполнять свою работу: правильно понимать пожелания клиента, корректно фиксировать изменения в заказе и без лишних задержек передавать информацию на кухню.

Зато неудачная система создает дополнительные трудности. Клиенту приходится исправлять ошибки, повторять заказ или ждать подключения работника, что только замедляет процесс.

Именно поэтому новый проект McDonald's будут оценивать не по технологическим возможностям или громким заявлениям об искусственном интеллекте. Для большинства посетителей главным критерием останется простой вопрос: стало ли заказывать еду быстрее и удобнее.