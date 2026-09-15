Сможем ли мы общаться с животными: искусственный интеллект расшифровывает язык природы

Ученые со всего мира используют искусственный интеллект, чтобы расшифровать звуки кашалотов, летучих мышей и слонов. Новые исследования и алгоритмы машинного обучения позволяют человечеству лучше, чем когда-либо прежде, понять язык животных.

Погружение в океан и языковые модели

Как сообщает издание LA NACION, международная группа исследователей из Нью-Йоркского университета, Массачусетского технологического института и других учреждений в рамках проекта Project CETI с 2020 года с помощью дронов записывает звуки кашалотов в глубоком океане. Эти морские млекопитающие издают серии щелчков, которые называют кодами. Они выглядят как комбинированные смысловые единицы, и именно с помощью алгоритмов искусственного интеллекта ученые ищут в них закономерности.

Хуан Крус Бальян, редактор El Gato y la Caja и автор книги о коммуникации животных, отмечает, что кашалоты живут на Земле около 30 миллионов лет и обладают нейронами, связанными со сложными функциями сознания.

Человечество как никогда прежде приблизилось к пониманию системы коммуникации животных благодаря применению больших языковых моделей,

– говорит Хуан Крус Бальян, автор исследования и книги о животных.

Сложные диалекты летучих мышей и имена слонов

Применение ИИ показало, что общение в животном мире гораздо сложнее, чем мы считали ранее. При анализе вокализаций летучих мышей ученые обнаружили, что эти животные обращаются к конкретным особям, выражают претензии относительно пищи или места для сна, а также имеют региональные диалекты.

В случае со слонами исследования зафиксировали использование специальных звуков для обращения к отдельным родственникам, что очень напоминает использование собственных имен. Кашалоты также демонстрируют подобные социальные и лингвистические особенности.

Ранее исследователи пытались научить животных человеческому языку, как это было в известном эксперименте с шимпанзе Нимом Чимпски. Однако шимпанзе усвоил слова, но так и не смог овладеть синтаксисом. Современный подход существенно изменился: ученые стремятся понять собственные коммуникативные системы животных, а не заставлять их копировать человеческую речь.

Большой проблемой остается то, что искусственный интеллект часто работает как "черный ящик", поэтому перевод может превратиться в диалог между тремя участниками: людьми, животными и ИИ,

– добавляет Хуан Крус Бальян.

Несмотря на огромный прогресс, расшифровка языка зависит от того, обладают ли животные биологическими и когнитивными способностями к синтаксису и построению сложных значений. Если когда-нибудь нам удастся это выяснить, мы сможем воспроизвести их звуки и паттерны с помощью того же ИИ, чтобы таким образом общаться.