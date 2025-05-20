Испания столкнулась с масштабным сбоем связи спустя месяц после блэкаута

Во вторник, 20 мая, Испания пережила массовый сбой в работе мобильных телефонов и интернета, который произошел всего через четыре недели после блэкаута, охватившего страну. Проблемы со связью коснулись всех ведущих поставщиков услуг в стране, включая таких операторов, как Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil и O2.

Проблемы со связью начались около 5 утра по данным вебсайта DownDetector и распространились по большей части страны, информирует 24 Канал со ссылкой на LBC. Проблемы были зафиксированы во всех крупных городах Испании, в частности в Мадриде, Малаге, Барселоне, Валенсии, Мурсии, Севилье и Бильбао.

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В результате массовых отключений клиенты мобильных операторов не имеют возможности совершать звонки, получать текстовые сообщения или использовать мобильный интернет. Многие люди по всей стране сообщают об отсутствии сигнала или проблемах с интернетом.

Этот сбой вызвал значительные трудности для граждан, поскольку многие жалуются на невозможность работать или учиться из-за отсутствия интернета. Пользователи активно обращаются в соцсетях к своим провайдерам.

Кроме того, проблемы со связью повлияли на линии экстренных служб, сделав европейский номер экстренной помощи 112 недоступным в некоторых регионах Испании. Правительство Валенсии было вынуждено создать альтернативный номер для экстренных служб в дополнение к 112, а служба 112 в Арагоне оповестила население через социальные сети о неработоспособности линии и активировала три альтернативных номера.

Некоторые компании полностью потеряли доступ к своим системам и не могут загружать программное обеспечение или подключать компьютеры.

Вероятная причина сбоя

По имеющейся информации, проблема, вероятно, возникла из-за серьезного сбоя в системе Telefónica. Эта многонациональная компания является вторым по величине предприятием в Испании и обслуживает большинство мобильных сетей страны.

Telefónica также осуществляет телекоммуникационные операции в 18 странах, что делает ее одним из крупнейших операторов связи и мобильных сетей в мире.

Сообщается, что телекоммуникационный гигант осуществил обновление сети, которое прошло неудачно, и в итоге повлекло общенациональный блэкаут связи для миллионов жителей Испании.

Реакция компании и предыдущий инцидент

Представитель Telefónica сообщил испанской газете ABC, что проблема связана с неудачным обновлением сети, и их инженеры работают над ее устранением.

Этот инцидент произошел всего через несколько недель после того, как в конце апреля в Испании была объявлена чрезвычайная ситуация из-за масштабного блэкаута. Так называемый "Блэкаут Иберийского полуострова" привел к тому, что миллионы людей в Испании и Португалии остались без света по меньшей мере на 10 часов 28 апреля 2025 года.

Важно отметить, что в отличие от апрельского инцидента, который не коснулся Ла Пальмы и Канарских островов, текущий сбой со связью затронул и эти регионы.