Проблеми зі в'язком розпочалися близько 5 ранку за даними вебсайту DownDetector і поширилися більшою частиною країни, інформує 24 Канал з посиланням на LBC. Проблеми були зафіксовані у всіх великих містах Іспанії, зокрема в Мадриді, Малазі, Барселоні, Валенсії, Мурсії, Севільї та Більбао.

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В результаті масових відключень клієнти мобільних операторів не мають можливості здійснювати дзвінки, отримувати текстові повідомлення або використовувати мобільний інтернет. Багато людей по всій країні повідомляють про відсутність сигналу або проблеми з інтернетом.

Цей збій спричинив значні труднощі для громадян, оскільки багато хто скаржиться на неможливість працювати чи навчатися через відсутність інтернету. Користувачі активно звертаються в соцмережах до своїх провайдерів.

Крім того, проблеми зі зв'язком вплинули на лінії екстрених служб, зробивши європейський номер екстреної допомоги 112 недоступним у деяких регіонах Іспанії. Уряд Валенсії був змушений створити альтернативний номер для екстрених служб на додаток до 112, а служба 112 в Арагоні сповістила населення через соціальні мережі про непрацездатність лінії та активувала три альтернативні номери.

Деякі компанії повністю втратили доступ до своїх систем і не можуть завантажувати програмне забезпечення або підключати комп'ютери.

Ймовірна причина збою

За наявною інформацією, проблема, ймовірно, виникла через серйозний збій у системі Telefónica. Ця багатонаціональна компанія є другим за величиною підприємством в Іспанії та обслуговує більшість мобільних мереж країни.

Telefónica також здійснює телекомунікаційні операції у 18 країнах, що робить її одним з найбільших операторів зв'язку та мобільних мереж у світі.

Повідомляється, що телекомунікаційний гігант здійснив оновлення мережі, яке пройшло невдало, і в підсумку спричинило загальнонаціональний блекаут зв'язку для мільйонів жителів Іспанії.

Реакція компанії та попередній інцидент

Представник Telefónica повідомив іспанській газеті ABC, що проблема пов'язана з невдалим оновленням мережі, і їхні інженери працюють над її усуненням.

Цей інцидент стався всього через кілька тижнів після того, як наприкінці квітня в Іспанії було оголошено надзвичайну ситуацію через масштабний блекаут. Такзваний "Блекаут Іберійського півострова" призвів до того, що мільйони людей в Іспанії та Португалії залишилися без світла щонайменше на 10 годин 28 квітня 2025 року.

Важливо відзначити, що на відміну від квітневого інциденту, який не торкнувся Ла Пальми та Канарських островів, поточний збій зі зв'язком зачепив і ці регіони.